الوكالة الدولية الذرية: يجب إعادة العلاقات الطبيعية مع إيران

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مدير الوكالة الدولية الذرية، أنه على إيران أن تكون شفافة بشأن منشآتها النووية وأنشطتها، وإيران أشارت إلى استعدادها لاستئناف بعض المحادثات الفنية.



وأضاف مدير الوكالة الدولية الذرية، أن إيران لديها عدد من المنشآت والأنشطة ويجب أن تكون واضحة بشأنها، وأنه من الضروري إعادة العلاقات الطبيعية مع إيران.



ولفت إلى أن بنود معاهدة منع الانتشار النووي تشير إلى ضرورة الخضوع للتفتيش، ومن المهم أن نبدأ مناقشة سبل استئناف الزيارات إلى إيران، وربما يمكننا البدء مع إيران بالتفاصيل الفنية ثم الانتقال لمشاورات عالية المستوى.



وتابع متفائل بأن المفتشين سيعودون إلى إيران هذا العام، وأن المحادثات الأولية مع إيران لن تشمل المفتشين، وأنه لا معلومات جديدة من إيران بشأن اليورانيوم المخصب.



