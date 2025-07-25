صب عليها طبقة من الأسمنت.. عامل ينهي حياة زوجته بالبحيرة

شهدت إحدى القرى التابعة لمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، واقعة إقدام عامل على التخلص من زوجته عن طريق ضربها بزجاجة فوق الرأس حتى تأكد من وفاتها، ثم وضعها داخل بطانية ووضعها داخل حفرة خلف المنزل ، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم استخراج الجثة.



وعلى الفور تم التحفظ عليها داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بتلقيه بلاغا من صبحى.م.ع.أ.ب، مقيم بإحدى القرى التابعة لذات المركز يفيد بتغيب زوجته إيمان.ا.ا.ا، 39 عاما، عن المنزل وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وبالفحص وإجراء التحريات اللازمة.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها "المبلغ" وذلك لوجود خلافات زوجية بينهما، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، حيث ضربها على الرأس بواسطة زجاجة وقام بوضعها داخل "بطانية" ثم دفنها داخل حفرة خلف المنزل ووضع عليها أسمنت من أجل إخفاء معالم جريمته، وأرشد عن مكان دفن الجثة.

وانتقل فريق من جهات التحقيق لمكان الواقعة وتم استخراج الجثة، وعقب الاستخراج قرر بالتصريح بدفن الجثمان عقب العرض على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.