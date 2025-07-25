قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الفلسطينية: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين يمثل انتصارا للدبلوماسية
تصادم سيارتين ملاكي علي طريق مصر -الإسماعيلية الصحراوي.. صور
ضبط 23 متهما في أكبر شبكة نصب لمنصة إلكترونية
دولة أوربية جديدة ترحب بقرار ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين
تفاصيل حبس سائق توك توك دهس سيدة سودانية في مدينة نصر
خطيب الجامع الأزهر: العبد سيسأل يوم القيامة عن عمره عامة وشبابه خاصة.. فيديو
إنجاز تاريخي.. ألواح شمسية يابانية جديدة تُنتج طاقة توازي 20 مفاعلاً نووياً
مصر الـ 6.. قائمة أغلى 10 منتخبات بكأس الأمم الإفريقية 2025
النيابة العامة تُباشر التحقيقات في وقائع نصب منصة VSA على مواطنين
الظهور الأول.. قصة مرض ابن تامر حسني
الأمم المتحدة: غزة تعاني من نفاد الأغذية العلاجية المتخصصة
فتاتان تتفقان مع 4 أشخاص على اطلاق النار لتأديب صاحب محل بشبرا الخيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق القرشية ـ شبشير بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

تعرض 3 أشخاص للإصابة في حادث سير مروع بطريق  القرشية - شبشير التابع لمركز طنطا بمحافظة الغربية، بينهم طفل تعرض لبتر في قدمه.

جهود أمنية 

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا  يفيد بوقوع حادث سير بطريق القرشية - شبشير، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

تحرك أمني عاجل 


كما تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الرعاية الطبية، فيما يجري حاليًا التحقيق في ملابسات الواقعة، ومعاينة أسباب الحادث.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية إصابة 3 أشخاص حادث سير القرشية شبشير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

لحق بأبنائه الـ 6.. وفاة والد ضحايا فاجعة المنيا بمستشفى أسيوط الجامعي

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

فرصة ذهبية لطلاب علمي علوم.. 74% لكليات الطب بمؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

أرشيفية

موعد حركة تنقلات الشرطة 2025

المانجو

أسعار المانجو تفاجئ الجميع اليوم الجمعة| كم يصل سعر الكيلو؟

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025.. موعد المرحلة الأولى ورابط التسجيل الرسمي

قطع المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لا مكان للقلق.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول قانون الإيجار القديم

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في مصر

ترشيحاتنا

محافظ مطروح خلال اللقاء ووكيل وزغؤة الصحة

محافظ مطروح يعتمد شروط الالتحاق بمدارس التمريض

محافظ مطروح خلال تفقد الامتحانات

محافظ مطروح يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

العثور علي جثمان شاب في المنوفية

اختفى في ظروف غامضة.. العثور علي جثمان شاب في المنوفية

بالصور

فضيحة سيارات شيفروليه: بيع بيانات السائقين السرية بملايين الدولارات

فضيحة جنرال موتورز
فضيحة جنرال موتورز
فضيحة جنرال موتورز

فستان لافت.. مي سليم تثير الجدل برفقة شقيقتها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

أميرة الجليد.. سيارة تشبه الطبق الطائر في مزاد مقابل ملايين الدولارات

سيارة XF58
سيارة XF58
سيارة XF58

العلامات الصينية تهيمن على سوق السيارات الأوروبية في 2025

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد