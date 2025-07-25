إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق القرشية ـ شبشير بالغربية

تعرض 3 أشخاص للإصابة في حادث سير مروع بطريق القرشية - شبشير التابع لمركز طنطا بمحافظة الغربية، بينهم طفل تعرض لبتر في قدمه.

جهود أمنية

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا يفيد بوقوع حادث سير بطريق القرشية - شبشير، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

تحرك أمني عاجل



كما تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الرعاية الطبية، فيما يجري حاليًا التحقيق في ملابسات الواقعة، ومعاينة أسباب الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.