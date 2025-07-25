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انطلاق المرحلة الثالثة لمعسكر تدريب حكام رخص الـ VAR
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق المرحلة الثالثة لمعسكر تدريب حكام رخص الـ VAR

معسكر تدريب الحكام
معسكر تدريب الحكام
إسلام مقلد

انطلقت عصر اليوم المرحلة الثالثة من معسكر تدريب الحكام على رخص تقنية الفيديو (VAR) ، بحضور أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام وأعضاء اللجنة.

وتستمر المرحلة الثالثة حتى يوم 30 يوليو الجاري، وتشهد منح الفرص للحكام المشاركين وعددهم 40 حكما "20 حكما للساحة و20 مساعدا" لإدارة مباريات كاملة بتقنية الفيديو لتطبيق وتنفيذ ما تم شرحه في المرحلتين الأولي والثانية.

على صعيد متصل، حرص أوسكار رويز علي تقديم الشكر لايجور مندوب فيفا والمحاضر الدولي على حضوره المعسكر وأهداه قميص منتخب مصر تقديرا لجهوده مع الحكام، ونقل أعضاء اللجنة لايجور رسالة من المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري عبر خلالها عن شكره وتقديره لجهود ايجور مع الحكام.

ويتواجد أبو ريدة في المغرب لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا.

معسكر تدريب الحكام تدريب الحكام رخص تقنية الفيديو VAR تقنية الفيديو var

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