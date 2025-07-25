قرار ضد المتهمين في مشاجرة السلام

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة مشاجرة السلام.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة وبحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بمشاجرة بدائرة القسم .

بالإنتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول شخصين "لهما معلومات جنائية" وربة منزل، وطرف ثان 5 أشخاص "لـ4 منهم معلومات جنائية"، جميعهم مقيمون بدائرة القسم ، بسبب قيام أحد أفراد الطرف الثانى بمعاكسة ربة المنزل بالطرف الأول ، تطورت لمشاجرة قام على إثرها كلاً منهما بالإستعانة بباقى الطرفين وتعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب بإستخدام (أسلحة نارية وبيضاء وعصا خشبية) ، نتج عن ذلك إصابة إثنين من الطرف الثانى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد خرطوش –سلاح أبيض - عصا خشبية "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.