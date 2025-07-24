ضربه بالنار | حبس طرفى مشاجرة تسبب في إصابة شخص بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس طرفي مشاجرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بسبب خلافات بينهم حول الجيرة، قام على إثرها أحد أفراد الطرف الأول بإطلاق عيار نارى فى الهواء، نتج عن ذلك إصابة (أحد الأشخاص "حال وقوفه بشرفة الشقة سكنه بمحل البلاغ).

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم .

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طـرف أول 3 أشخاص ، وطرف ثان شخصين جميعهم مقيمون بدائرة القسم.. بسبب خلافات بينهم حول الجيرة، قام على إثرها أحد أفراد الطرف الأول بإطلاق عيار نارى فى الهواء، نتج عن ذلك إصابة (أحد الأشخاص "حال وقوفه بشرفة الشقة سكنه بمحل البلاغ).

تم ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة الطرف الأول (فرد خرطوش) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات السبب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.