قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاطرة يا حبيبتي.. ياسمين عز: زوجة الملياردير أندي بايرون طلبت الطلاق وهتاخد نص ثروته
إيران والترويكا الأوروبية تتفقان على استئناف المحادثات النووية
تأكيدا لانفراد صدي البلد.. وزيرة البيئة تقدم استقالتها من الحكومة
الداخلية: كشف مخطط لحركة حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة
مؤسسة زاهي حواس تبدأ دورة الآثار الإسلامية بزيارة قلعة صلاح الدين الأيوبي
استهدفوا منشآت أمنية واقتصادية| الأمن الوطني يسقط خلية تابعة لحركة حسم الإرهابية
شوبير: الأهلي لن يجد بديلًا لـ وسام أبو علي.. وتأثيره كان أقرب إلى الخيال
عاجل.. بيان هام لوزارة الداخلية بعد قليل
تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد
ريبيرو غير مقتنع به.. شوبير يكشف مفاجأة عن أحد المدافعين الجدد بالأهلي
الأزهر للفتوى يحيي ذكرى وفاة الشيخ محمود علي البنا
بعد الحكم بالإعدام.. مُرافعة مصيرية بقضية شاب حرق خاله في الأقصر |تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مشاجرة على المال.. لغز جثة سيدة الترعة في شبين القناطر | القصة الكاملة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
قسم المحافظات

شهدت محافظة القليوبية ، الساعات الماضية حالة من الجدل بعد العثور على جثة سيدة داخل جوال ملقاة في ترعة الشرقاوية .

القصة الكاملة 

تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطاراً من اللواء محمد فوزي، رئيس مباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ من المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بالعثور على جثة سيدة داخل جوال ملقاة في ترعة الشرقاوية.
 

تحريات النيابة 

 

بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لسيدة في العقد الخامس من العمر، ترتدي كامل ملابسها، وبها آثار تعدٍ وخنق. 

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي بقيادة المقدم محمود إسماعيل، أن المتهم بارتكاب الجريمة هو صديق نجل المجني عليها، عقب حدوث مشادة كلامية بينه وبين السيدة بسبب قيام نجلها بسرقة مبلغ مالي من المتهم.

مشاجرة السبب 

أوضحت التحريات أن المتهم توجه إلى منزل المجني عليها لمطالبتها برد المبلغ المالي، إلا أنها رفضت، فنشبت بينهما مشاجرة قام خلالها بالاعتداء عليها بالضرب حتى فقدت وعيها، ثم أجهز عليها بخنقها، ووضع جثتها داخل جوال وألقاها في الترعة.


وكشفت التحريات أن المتهم ونجل المجني عليها من متعاطي المواد المخدرة بصفة مستمرة.


وبعد تقنين الإجراءات، تمكن فريق من ضباط المباحث بقيادة الرائد محمد مجدي النبراوي، والنقباء عبدالرحمن بيومي، محمد مأمون، عبدالله الأسود، ومصطفى الحسيني، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

محافظة القليوبية جثة سيدة مباحث القليوبية محمود إسماعيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نتيجة الثانوية العامة

بدأ العدّ التنازلي .. الموعد النهائي لـ نتيجة الثانوية العامة

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

أرشيفية

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

الثانوية العامة

نجاح يتعدى 81% .. بشرى بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025

ترشيحاتنا

جيب شيروكي موديل 1994

بربع مليون جنيه.. اشتر جيب شيروكي دفع رباعي

كيا برايد موديل 1997

كيا برايد هاتشباك مستعملة بــ 120 ألف جنيه| صور

مازدا 929 موديل 1988

مازدا 929 أوتوماتيك بـ 200 ألف جنيه.. صور

بالصور

4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة مختلفة

4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة تشهى
4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة تشهى
4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة تشهى

بربع مليون جنيه .. مايا دياب بفستان لون الكراميل تثير السوشيال ميديا

مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب

بعد ظهورها الأخير.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق

مكشوف و ملفت.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق
مكشوف و ملفت.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق
مكشوف و ملفت.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق

مياه الشرقية تواصل تطهير شبكات الصرف الصحي بمدينة الزقازيق

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد