هل تشهد مصر أزمة في نقص الأدوية؟.. الغرف التجارية تكشف

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية إن الدواء وأدوية الأمراض المزمنة متواجدة، والحديث عن الأزمة يتعلق ببعض الأدوية المنقذة للحياة.

وأكد عوف أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعا مع رئيس هيئة الشراء الموحد لمساعدة ومساندة الشركات، كما ستتم مراجعة كافة السياسات والمشاكل التي تم طرحها.

وأوضح رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن مصر لديها تأمين طبي يكفي لأكثر من 6 شهور مقبلة.

سحب جميع حقن الـ RH

من جانب آخر؛ أعلن الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، سحب جميع حقن الـ RH المغشوشة من الأسواق وكل المتواجد حاليا مرخص وطبيعي 100%، مشيرا إلى أن هيئة الدواء والشركة الأم المصنعة للدواء نفسها هي التي أفادت بوجود عبوات مقلدة من الحقنة.

وأوضح محفوظ رمزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن 85% من البشر يوجد لديهم الـRH و15% فقط هم الذين يعانون من نقصانه في الجسم وحين يتم التحليل تظهر العينة سلبية، مطمئنا السيدات الحوامل: "كل الحقن المغشوشة اتسحبت من السوق وكل اللي موجود أصلى".