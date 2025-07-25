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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

​مئات الأتوبيسات السياحية تعبر نفق الشهيد أحمد حمدي عائدة من رأس سدر في رحلات اليوم الواحد

الحافلات السياحية تتدفق على النفق
الحافلات السياحية تتدفق على النفق
ايمن محمد

​شهد نفق الشهيد أحمد حمدي تدفق مئات الأتوبيسات السياحية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع،  في طريق عودتها من رحلات اليوم الواحد إلى  رأس سدر

واستقبلت مدينة رأس سدر آلاف السياح المصريين القادمين من محافظات القاهرة الكبرى والدلتا لقضاء يومهم على شواطئ المدينة الخلابة.


​ورصدت عدسة  موقع   "صدى البلد"  تدفق مئات الحافلات السياحية والميكروباصات والسيارات الملاكي في رحلة العودة اليوم الجمعة.

​وغم الإقبال الكبير والازدحام الناتج عن أعداد الحافلات السياحية، إلا أن إدارة نفق الشهيد أحمد حمدي تقدم تسهيلات ملحوظة لسرعة إنهاء إجراءات المرور للجميع، تيسيرًا على المصطافين للعودة إلى منازلهم دون عناء.
​أكد عيد بركات، أحد الركاب، أنه لم يواجه أي صعوبات أو انتظارًا مطولًا أثناء رحلتي الدخول أو العودة عبر نفق الشهيد أحمد حمدي. وأضاف مراد خليل، أحد السياح المصريين، أنه يتردد على رأس سدر مرات عديدة على مدار العام لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بها، مستمتعًا بقربها من وجمال شواطئها الطبيعية.

جنوب سيناء راس سدر تدفق الحافلات

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