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لازم نمنعها.. أزهري يوجه رسالة لـ سوزي الأردنية بعد النجاح في الثانوية العامة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لازم نمنعها.. أزهري يوجه رسالة لـ سوزي الأردنية بعد النجاح في الثانوية العامة

سوزي الأردنية
سوزي الأردنية
أحمد سعيد

حذر الشيخ عطية محمد عطية، من علماء الأزهر الشريف، من الاستخدام غير السليم لـ السوشيال ميديا، موضحًا أن هناك سلبيات كثيرة ظهرت في المجتمع بسبب ما يتم عرضه عبر منصات السوشيال ميديا.

وأضاف العالم الأزهري، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الشخص عندما كان يسأل شابًا بالثانوية العامة، عن طموحه في المستقبل، كان يقول الانضمام لكلية الطب أو الهندسة، ولكن الآن الشباب أصبح يقول "نفسي أطلع يوتيوبر، ومسؤول محتوى على السوشيال".

ولفت العالم الأزهري إلى أن هناك أمرا كارثيا وهو فتنة المال والشهرة، فالشباب يبني الشهرة خلال دقائق من خلال الظهور على الإنترنت من البيت، ولكن طالب الطب أو الهندسة لا يدرس لسنوات طويلة من أجل الوصول للشهرة.

أزهري يوجه رسالة لـ سوزي الأردنية

وتابع "ندعو الله أن يحمي أولادنا من فتنة الشهرة"، موجها رسالة لـ سوزي الأردنية، التي نجحت في الثانوية العامة بمجموع 50%، والتي قامت بتجميع 900 ألف جنيه من السوشيال ميديا في نصف ساعة بعد الظهور وحديثها عن رغبتها في دخول كلية من كليات القمة بالأموال، قائلا: "علينا أن نقيم حملة على مثل هذه الشخصيات التي تروج للأشياء الحرام، ونمنعها".

ولفت إلى أن هذه الشخصية تقوم بأشياء غير هادفة، تسبب مشكلات في المجتمع، وعلينا التصدي لمثل هذه الشخصيات التي تؤثر على المجتمع، وإذا أردنا أن نعرف مستقبل الأمة، ننظر لـ شبابها.

البلوجر سوزي الأردنية تثير الجدل

وكانت البلوجر الأردنية الشهيرة سوزي أثارت جدلاً واسعاً بعد نشرها فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة تيك توك، تحدثت فيه عن نجاحها في الثانوية العامة بمجموع 50%، مؤكدة أن هذا النجاح جاء بعد ثلاث سنوات من المحاولات.

وظهرت سوزي في الفيديو وهي تقول: "الحمدلله نجحت وجبت 50%، خطوبتي بعد يومين، معرفش على مين لسه، بس خلاص هتخطب. اللي هيجيلي هوافق عليه. الشهادة كانت اللي موقفاني، بقالي سنة عايزة أرتبط وأمي كانت بتقولي: انجحي الأول."

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل أعداد الناجحين في نتيجة الثانوية العامة 2025 في النظامين الجديد والقديم.

بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.

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