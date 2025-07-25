صحفي: الموقف المصري ثابت منذ 7 أكتوبر

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم إن هناك جزء كبير من التصريحات الأخيرة بشأن الأزمة في غزة جزء كبير منها فيه غزل سياسي، كما أن هناك عدد من المواقف المصرية التي بنيت قناعات في واشنطن بأن المواقف المصرية يصعب زحزحتها بسهولة خلال تلك المرحلة.

تصفية القضية الفلسطينية

وأضاف «إبراهيم» خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «نظرة» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن الرأي العام يربط بشكل كبير بين المواقف المصرية في غزة والموقف الثابت منذ 7 أكتوبر وحتى الآن الرافض لتصفية القضية الفلسطينية.

مسألة الانسحاب الإثيوبي

وأكد على أن هناك جزء يتعلق بالاستمرارية والتغيير في شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشخصية الأمريكية، كما أنه يبني على مواقف سابقة، ومنها مسألة الانسحاب الإثيوبي والسوداني قبل التوقيع على الاتفاق.