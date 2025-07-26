وفاة شخص وإصابة آخر في تصادم موتوسيكل وأتوبيس بالوادي الجديد

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر إثر حادث تصادم موتوسيكل مع أتوبيس خاص بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصاب إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.



تلقي اللواء محمد حامد، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغًا يفيد بوفاة شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم دراجة بخارية مع أتوبيس خاص بحي الزهور بمركز الداخلة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصاب إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج ونقل المتوفى لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين وفاة محمد ماهر أحمد إبراهيم، 21 سنة، وإصابة محمد عبدالمنعم محمد سيد، 23 سنة، من مدينة موط.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.