نتنياهو: ندرس مع أمريكا خيارات بديلة لاستعادة الرهائن وإنهاء حكم حماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تدرس الآن مع حليفتها الولايات المتحدة، خيارات بديلة لإعادة الرهائن من غزة، وإنهاء حكم حماس في القطاع، وضمان السلام الدائم لإسرائيل.

جاء ذلك بعد انسحاب الوفدين الأمريكي والإسرائيلي، أمس الخميس، من مفاوضات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة، في الوقت الذي أشارت فيه الصحافة الإسرائيلية إلى "انهيار المفاوضات".

وقال المبعوث الأمريكي للمنطقة ستيف ويتكوف، إن حماس لا ترغب في التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن الولايات المتحدة ستدرس الآن "خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم" والسعي إلى مستقبل أكثر استقرارًا في غزة.

وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن ويتكوف اتفق مع قطر لتخريب المفاوضات، كخطوة منسقة للضغط على حماس.

وقال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة هآرتس إن هذه الخطوة نُسقت مع قطر للضغط على حماس.