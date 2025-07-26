نيرمين الفقي تستعرض أناقتها بفستان على الموضة.. شاهد

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة نيرمين الفقي في أحدث ظهور





تألقت نيرمين الفقي في الصور بإطلالة على موضة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام مكشوفة واتسم بأنه جمع بين اللون الأبيض و الأحمر.





انتعلت نيرمين الفقي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأحمر، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها منا زاد من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، بدت نيرمين الفقي بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.