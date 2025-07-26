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سينتيا خليفة: تعبت من الدراما والفترة الجاية عايزة كوميديا في حياتي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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سينتيا خليفة: تعبت من الدراما والفترة الجاية عايزة كوميديا في حياتي

سينتيا خليفة
سينتيا خليفة
محمد البدوي

أكدت الفنانة سينتيا خليفة، أن كواليس فيلم "أحمد وأحمد"، كانت مليئة بالبهجة والمرح، وهو ما انعكس على فريق العمل بأكمله، مشيرة إلى أن الفنان أحمد فهمي يتميز بإنسانيته قبل فنه، ويمثل نموذجًا للفنان الحقيقي الذي يجمع بين الموهبة والروح الطيبة.

وأوضحت سينتيا خليفة في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: "كواليس العمل كانت ممتعة للغاية، وأحب أن أؤكد أن الفنان أحمد فهمي إنسان رائع قبل أن يكون فنانًا كبيرًا، وهو شخص مليء بالطاقة الإيجابية، وأنا سعيدة بوجودي في العرض الخاص لدعمه ودعم العمل، ولتشجيع الجمهور على مشاهدة الفيلم".

وأشارت سينتيا خليفة، إلى أنها حرصت على إبراز الجانب الكوميدي في شخصيتها من خلال هذا العمل، حيث وجدت في الكوميديا متنفسًا من الضغوط اليومية والحياة المليئة بالتحديات، قائلة: "أشعر أن لدي جزءًا داخليًا يميل إلى الكوميديا، واستطعت التعبير عنه من خلال هذا الدور، حيث قدمته بكل حب وطاقة إيجابية".

 تقديم الأدوار الدرامية

وأضافت سينتيا خليفة أن تقديم الأعمال الكوميدية أصبح أسهل بالنسبة لها في هذه المرحلة، خاصة بعد سنوات طويلة من تقديم الأدوار الدرامية، سواء في لبنان أو في الأعمال العربية المختلفة، قائلة: "الحياة مليئة بالدراما والأحداث الصعبة، سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى الأحداث التي مرت بها المنطقة العربية خلال السنوات الماضية، لذلك أصبحت أجد في الكوميديا وسيلة للهروب من الضغوط اليومية، وفرصة للضحك وإسعاد الناس".


 

سينتيا خليفة أحمد فهمي الفنان أحمد فهمي أحمد وأحمد الفنانة سينتيا خليفة

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