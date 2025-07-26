ليه يعمل كده.. تامر حسني يفتح النار على فنان كبير.. ما السبب؟

شن الفنان تامر حسني، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير" إنستجرام"، هجوما علي فنان كبير لم يحدد اسمه.

وقال تامر حسني: مش غريبة شوية لما الفنان الكبير اللي بحبه وبقدره، ينزل صورتي عنده في الستوري بكذا طريقة ان أنا رقم 4!!؟

وهو عارف إن ألبومي مش ٤، بدليل ترتيب تريند اليوتيوب اللي ألبومي كله احتله، وكنت رقم 1 من أول يوم في الأسبوع الأول من نزوله.



وتابع تامر حسني : وبرضو ناس جمعتلي النتائج ،دي، بس منزلتهاش. عموما، هو ترتيب وبيتغير كل شوية، لينا ولزملائنا المطربين لما

بينجحوا … الفكرة إن "ألبوم لينا معاد" أنا تعبت فيه، والناس بتتكلم عنه بكل خير، وده الأهم، فمش محتاج أعمل كده.





واستكمل تامر حسني: أنا لما كنت تقريباً 10 أيام رقم 1 في أسبوع نزول ألبوم"لينا معاد"، زي ما انتوا شايفين أهوه في الفيديو اللي اضطريت أنزله أغانيا في التريند أعلى وهو كان تحت… احتراما ليه ولمحبينه منزلتش صورته وهي تحت، ولا نزلت أي خبر يقول إن ألبومي متصدر عليه.



واضاف المطرب تامر حسني :كنت بحتفل مع جمهوري دون المساس بصورة أو اسم أي فنان، احتراما لمجهوده… بس مش عارف ليه هو يعمل كده، لأنه أكبر من كده ومش محتاج يعمل

کده !!وعموما، ألف مبروك