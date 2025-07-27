صحيت والنار بتقطع فيا.. إعلامي شهير يروي تجربته مع الحزام الناري

أعلن الإعلامي الشهير إبراهيم الكرداني إصابته بفيروس الحزام الناري، كاشفًا عن معاناته الشديدة من الألم المصاحب للمرض، والذي وصفه بأنه "يشبه غرز السكاكين" في الرأس والرقبة.

وكتب الكرداني عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "الألم فظيع.. أصبت بفيروس الحزام النارى منذ أربعة أيام، بدأ فى فروة الرأس ناحية اليمين، كأن سكاكين تقطع فيك، لا أستطيع حتى تسريح الشعر، ونزل على الرقبة والصدر، احمرار وهرش، لا أستطيع الحلاقة.. وبقاليل.. فى أحسن الظروف الألم يستمر ٣ أسابيع. دعواتكم، جمعة مباركة إن شاء الله".

وتفاعل متابعو الكرداني مع المنشور بالدعاء له بالشفاء العاجل، معبرين عن تعاطفهم معه، خاصة لما يعرف عن الحزام الناري من أعراض شديدة ومؤلمة تؤثر على الأعصاب.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/duY0ZAa7HC0