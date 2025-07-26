أبرز مباريات اليوم السبت 26-7-2025 و القنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 26 - 7 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة ليفربول ضد ميلان وديا
مواعيد مباريات ودية والقنوات الناقلة
إسبانيول X ساوثهامبتون – الساعة 12 ظهرا
فينورد X نيس – الساعة 12 ظهرا
اتحاد جدة X جيماريش – الساعة 1 ظهرا
ليفربول X ميلان – الساعة 2:30 ظهرا على قناة أبو ظبى الرياضية
نورنبيرج X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 3 عصرا
جو آهيد إيجلز X الدحيل – الساعة 3 عصرا
بيليفيلد X موناكو – الساعة 4 عصرا
أنجييه X لوهافر – الساعة 4 عصرا
فيردر بريمن X بارما – الساعة 4 عصرا
هامبورج X ليون – الساعة 4 عصرا
لايبزيج X تولوز – الساعة 4:30 عصرا
شتوتجارت X سيلتا فيجو – الساعة 4:30 عصرا
لوتون تاون X توتنهام – الساعة 5 مساء
شروسبري X بيرنلي – الساعة 5 مساء
هارتس X سندرلاند – الساعة 5 مساء
ستوك سيتي X وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء
نانت X رين – الساعة 6 مساء
شالكه 04 X إشبيلية – الساعة 6 مساء
آيندهوفن X أتلتيك بيلباو – الساعة 6:30 مساء
لانس X ميتز – الساعة 7 مساء
نابولي X كاتانزارو – الساعة 7 مساء
روما X كايزرسلاوترن – الساعة 7 مساء
مارسيليا X الجزيرة – الساعة 7 مساء
جالاتا سراي X ستراسبورج – الساعة 9 مساء
خيتافي X ريال أوفييدو – الساعة 9 مساء
أفيلينو X لاتسيو – الساعة 9:3 مساء
بنفيكا X فناربخشة – الساعة 10 مساء
نوتنجهام فوريست X فولهام – الساعة 10 مساء
إيفرتون X بورنموث – الساعة 11 مساء