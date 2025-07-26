الأهلي يعود من تونس بجاهزية كاملة.. ريبيرو يعالج الثغرات ويوظف النجوم

أشاد الناقد الرياضي إسلام محمد بالتحضيرات التي خاضها النادي الأهلي خلال معسكره في تونس استعدادًا للموسم الكروي الجديد، مؤكدًا أن المدرب البرازيلي ريكاردو ريبيرو نجح في تحقيق أقصى استفادة من فترة الإعداد.

استعراض هجومي

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أوضح إسلام محمد أن الأهلي ظهر بشكل مميز خلال المباريات الودية، خاصة أمام البنزرتي التونسي، والتي انتهت بفوز الأحمر بخمسة أهداف، مشيرًا إلى أن الأداء لم يكن مجرد استعراض هجومي، بل تميز الفريق بتوازن واضح بين خطوط اللعب.



وأكد إسلام أن المدرب ريبيرو عمل على معالجة العديد من النواقص الفنية والبدنية، لا سيما في الخط الدفاعي الذي كان يشكل مصدر قلق خلال المواسم الماضية.

وأضاف أن صلابة الدفاع أصبحت ملحوظة في الفترة الأخيرة، نتيجة العمل المنهجي الذي قام به الجهاز الفني.