تسهيلات جديدة لذوي الإعاقة في انتخابات الشيوخ 2025.. تفاصيل

قالت إيمان كريم، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن هناك تعاونا مشتركا مع الهيئة الوطنية للانتخابات لأول مرة، بهدف توفير تسهيلات خاصة للناخبين من ذوي الإعاقة خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأوضحت إيمان كريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن هذه التسهيلات تشمل إعداد لوحات إرشادية مكتوبة بطريقة "برايل" وأخرى بلغة الإشارة، لتوضيح خطوات التصويت وعدد المرشحين المطلوب اختيارهم.

وأضافت أنه تم تزويد الصفحة الخلفية لبطاقة الاقتراع بتعليمات بلغة الإشارة لمساندة الناخبين من ذوي الإعاقة السمعية.

وأكدت رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن المجلس، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، سينظم سلسلة لقاءات توعوية تستهدف دمج ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، وتعريفهم بحقوقهم وآليات المشاركة، بما يعزز من دورهم الوطني في اختيار ممثليهم بشكل دقيق ونزيه.