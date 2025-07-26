بعد مناشدة مراسلة صدي البلد.. نادي البنك الأهلي ينقذ موهبة المنيا

في استجابة فورية تعكس التقدير للمواهب الشابة ودور الإعلام المجتمعي، أعلن اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، استضافة لاعب النادي الناشئ حسن أحمد حسن، بمقر النادي في القاهرة، وذلك بعد مناشدة وجهتها مراسلة موقع صدي البلد ملك موسى على موقع فيسبوك لمسئولي النادي.

كانت ملك موسى قد نشرت عبر حسابها الرسمي قائلة: “طفل موهوب بيسافر يومياً من المنيا للقاهرة علشان يتمرن في نادي البنك الأهلي.. حلمه يكون لاعب كرة. محتاج بس النادي يوفر له إقامة.. يستاهل فرصة حقيقية.”

وتفاعلت الجماهير بشكل كبير مع القصة التي أثارت تعاطفًا واسعًا، لتصل الرسالة مباشرة إلى رئيس النادي، الذي أعلن في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد:

“وجهت مدير قطاع الناشئين بالتواصل مع أسرة اللاعب، وسيتم استضافته داخل النادي خلال الساعات المقبلة، وسأقابله بنفسي فور وصوله. نحن نهتم بهذه النماذج ونحرص على دعمها.”

اللاعب حسن أحمد حسن، مواليد 2012، أصبح حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعد تداول قصته، حيث يقطع مسافات طويلة يومياً من المنيا إلى القاهرة من أجل حلمه بالتدريب في صفوف البنك الأهلي.

وتُعد هذه الخطوة من إدارة النادي بمثابة رسالة واضحة بأن الإصرار والطموح يجدان دائمًا من يقدّرهما، كما أنها تسلط الضوء على التأثير الإيجابي لصوت الإعلام في دعم الموهبة المصرية الحقيقية.