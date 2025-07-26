قرار عاجل من البنك الأهلي بشأن رحيل نجم الفريق

كشفت بعض التقارير عن قرار البنك الاهلي بشان رحيل اسامة فيصل نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية

موقف نجم البنك الاهلي

وأكدت بعض التقارير ان البنك الأهلي يميل لبقاء أسامة فيصل وسيكون رحيله مرتبط بوجود عرض مالي ضخم للغاية.

وفي سياق متصل قرر أشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادي البنك الأهلي عدة قرارات بخصوص حسن احمد حسن لاعب فريق نادى البنك الأهلي مواليد 2012

تقرر الآتي

إقامة اللاعب بإستراحة النادي وتسهيل كافة أموره

لقاء يجمع رئيس نادي البنك الأهلي واللاعب للإطمئنان على تسهيل كافة الأمور التى تتعلق به من أجل التركيز فى التدريبات والتألق بقميص نادي البنك الأهلي فى قادم المنافسات.

حيث تعمل إدارة نادي البنك الأهلي دائماً على تشجيع ودعم المواهب فى جميع اللُعبات والذى إنعكس على تحقيق الألقاب والبطولات فى مختلف المنافسات.