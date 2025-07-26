تفاصيل نارية.. كولومبوس الأمريكي يحسم صفقة وسام أبو علي

كشفت تقارير صحفية، عن اتمام نادي كولومبوس كرو الأمريكي، لصفقة الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي.

ووفقًا لشبكة "Give me sport" فإن نادي كولومبوس الأمريكي أتم إجراءات التعاقد مع وسام أبو علي بالفعل.

تفاصيل صفقة وسام أبو علي

وأشارت إلى أن كولومبوس سيدفع 7.5 مليون دولار للنادي الأهلي، مع مليون دولار إضافية كحوافز متغيرة، فيما سيحتفظ الأهلي بنسبة 10% من قيمة بيع اللاعب مستقبلًا.

واختتمت أنه من المنتظر أن يُسجل المهاجم الفلسطيني ضمن فئة "اللاعب المميز" في قائمة كولومبوس، ما يمنحه راتبًا يفوق الحد الأعلى المسموح به في الدوري الأمريكي.