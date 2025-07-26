أختي عندها طلبك | حوار جانبي في شارع مظلم بأكتوبر ينتهي بمأساة

خدعة شيطانية، وشقة تحولت إلى مصيدة، دقائق معدودة فصلت بين الأمان والرعب، حين سقطت سكرتيرة في فخ شاب استدرجها بكلمات مطمئنة، قبل أن يغلق الباب ويكشف عن وجهه الحقيقي في جريمة هزت منطقة ثالث أكتوبر.

لحظات معدودة تحولت مشاعر الأمان إلى كابوس مرعب، حين استدرج شاب سيدة تعمل سكرتيرة بكلمات مطمئنة، ثم أغلق الباب عليها داخل شقة سكنية ليعتدي عليها جنسيًا، قبل أن يتركها في مكان مهجور بطريق الواحات ويلوذ بالفرار.

وأوضحت الضحية في بلاغها أنها أثناء سيرها في شارع مظلم لم تجد وسيلة مواصلات، فاستوقفها شاب يقود سيارة ملاكي وعرض عليها التوصيل، وبحثت معه عن شقة للإيجار، فأخبرها أن شقيقته تمتلك شقة متاحة، ورافقها إلى الوحدة السكنية.

التفاصيل الكاملة كشفتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم، عقب تلقي بلاغ من السيدة الأربعينية التي أكدت تعرضها للاعتداء داخل إحدى الوحدات السكنية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

تلقى المقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من سيدة تبلغ من العمر 40 عاما، تعمل سكرتيرة بشركة عقارات، أفادت فيه بتعرضها لواقعة تعد جنسي داخل شقة بدائرة القسم.

وبسؤال المبلغة، قررت أنها أثناء سيرها في منطقة مظلمة لم تجد وسيلة مواصلات، فاستوقفتها سيارة ملاكي يقودها شاب عرض عليها توصيلها، فوافقت خشية تعرضها لمكروه، وأثناء حديثها معه طلبت مساعدته في إيجاد شقة للإيجار، فأخبرها بأن شقيقته ترغب في تأجير شقتها، واصطحبها إلى إحدى الوحدات السكنية بزعم تواجد شقيقته وأبنائها بداخلها.

وأضافت المجني عليها أن المتهم أغلق الباب فور دخولها وتعدى عليها جنسيًا، ثم اصطحبها إلى طريق الواحات وتركها هناك، وفر هارباً.

عقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، أمكن التوصل إلى هوية المتهم، وعقب إعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.