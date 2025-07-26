يوسف عبد الحفيظ ينتقل إلى فاركو على سبيل الإعارة

وافق النادي الأهلي على انتقال يوسف عبد الحفيظ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي فاركو لمدة عام على سبيل الإعارة.

ونسقت إدارة التعاقدات مع الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي، في إنهاء كل الإجراءات الإدارية.

وتسلم اللاعب الأوراق الخاصة به؛ تمهيدًا للمشاركة في تدريبات ناديه الجديد.

كولومبوس الأمريكي يتعاقد مع وسام أبو علي

أعلن نادي كولومبوس كرو الأمريكي، اليوم السبت، تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي قادمًا من صفوف فريق الأهلي.

وقال نادي كولومبوس كرو في بيان: “تعاقد نادي كولومبوس كرو مع المهاجم وسام أبو علي كلاعب مميز من النادي الأهلي، بطل الدوري المصري الممتاز مرتين متتاليتين، مقابل مبلغ انتقال لم يُكشف عنه”.

وأضاف: “أبو علي، الذي تصدر قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024، وسجل أهدافًا ثنائية الرقم في كل موسم من موسميه مع الأهلي، سينضم إلى قائمة الفريق الأسود والذهبي فور حصوله على تأشيرة P-1 وشهادة الانتقال الدولية".

واختتم: “يمتد عقد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا حتى موسم 2027 مع خيار تمديد عقده مع النادي حتى عام 2028”.

وقال عيسى طول، المدير العام لنادي كرو: "وسام لاعبٌ مميز، تشهد مسيرته على مرونته وشخصيته القوية وعمله الدؤوب، وهي صفاتٌ نُقدّرها في نادينا".

وأضاف: "إنه هدافٌ مُحنّك، يُدرك ما يلزم لمساعدة فريقه على الفوز، ستُعزز مهاراته الهجومية وطاقته وجاذبيته فريقنا، ونحن على ثقة بأنه سيُبدع ضمن نظامنا".

واختتم: “تواصل عائلات هاسلام وجونسون وإدواردز إظهار التزامها بنجاح النادي على المدى الطويل، بما في ذلك من خلال الاستثمار في القائمة وتحسين مرافقنا ودعم أكاديميتنا”.