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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شريف أشرف: الصفقات تليق بالزمالك..وعمرو ناصر وأحمد شريف إضافة قوية لخط الهجوم

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد شريف أشرف، نجم الزمالك السابق، أن الصفقات التي تم إبرامها حتى الآن تليق بالقلعة البيضاء، مشددًا على أنه يتمنى التوفيق للفريق في الموسم المقبل.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "ناصر منسي وسيف الجزيري بجانب عمرو ناصر وأحمد شريف سيضيف القوة لخط هجوم الزمالك في الموسم القادم وأصبحت هناك منافسة قوية بينهم للمشاركة أساسيًا".

وأضاف: "أتمنى من اللاعبين الجدد أن ينسجموا مع شخصية نادي الزمالك وهذا الأمر صعب، والفريق يحتاج ظهير أيمن مع عمر جابر وجناح أيمن".

وأوضح: "السن ليس معيارًا في مواهب كرة القدم ولامين يامال أكبر مثال لهذا الأمر وأتمنى أن يكون المغربي عبدالحميد معالي على قدر المسئولية وإضافة قوية".

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