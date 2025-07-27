رفع الروح المعنوية .. لقطة رائعة من ممدوح عيد تجاه لاعبي بيراميدز

أقام المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز في إطار حرصه على دعم اللاعبين ورفع الروح المعنوية لكل أفراد أسرة النادي، حفل عشاء لبعثة الفريق بأحد المطاعم الشهيرة بمدينة اسطنبول بعد الفوز على فريق قاسم باشا التركي بهدف نظيف وديا سجله مروان حمدي، في ثاني وديات بيراميدز بمعسكر الإعداد الأوروبي تحضيرا للموسم الجديد.

ونجح بيراميدز في الفوز على قاسم باشا على ملعبه بهدف نظيف في مباراة ودية قوية تحضيرا لانطلاق الموسم الحديد والذي يشهد العديد من المشاركات المحلية والقارية والدولية لنادي بيراميدز بطل قارة أفريقيا.

وأدخل الحفل الذي أقامه المهندس ممدوح عيد للبعثة حالة من البهجة والسعادة للفريق في ظل حرصه على كسر حالة الروتين اليومي من التدريبات القوية والمباريات وإدخال حالة من المرح والفرحة على الفريق.