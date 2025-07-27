قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد أيام من زلزال الشمال.. هزة جديدة تضرب جنوب إيران
كاتب صحفي: مصر الأكثر حضورا في دعم غزة وأحبطت محاولات التهجير
بأسعار أقل 50% وتوافر جميع السلع.. وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان سوق اليوم الواحد بالجمالية
بعد تضامن المهن التمثيلية معها.. وفاء عامر تتصدر التريند بإطلالاتها اللافتة
الليلة.. مصر تلتقي لبنان بنهائي بطولة بيروت الدولية لكرة السلة
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
دون إصابات| السيطرة على حريق اندلع داخل شقة في بولاق الدكرور
تفاصيل القبض على شخص تعدى على بلوجر شهيرة داخل مسكنها بأكتوبر
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
الهلال الأحمر: شاحنات المساعدات تحمل نحو 840 طن دقيق و450 طن سلال غذائية
رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 وخطوات التسجيل
موسم استثنائي .. اليوم سحب قرعة الدوري المصري بمشاركة 21 ناديًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نعرض رؤية نقابة البيطريين لتطوير اتحاد المهن الطبية وتعظيم موارده

الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين
الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين
الديب أبوعلي

طرحت النقابة العامة للأطباء البيطريين، رؤيتها الشاملة لتطوير اتحاد نقابات المهن الطبية، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد، والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، مؤكدة أنها مبادرة تخدم جموع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية وليس الأطباء البيطريين وحدهم، وهي مشروع إصلاحي شامل يصب في مصلحة جميع النقابات الأعضاء، وتعزيز كيانهم الموحد.

وأوضحت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن رؤيتها تعتمد على إحداث تطوير لنظام إدارة الاتحاد؛ لتعظيم الموارد وتحسين الخدمات، وذلك من خلال تحديث الأداء المالي والإداري والقانونى للاتحاد عبر بالاستعانة بخبراء متخصصين في تلك المهام بالإضافة إلى متخصصين في إدارة الاستثمار.

وقالت نقابة البيطريين في بيان لها، إن ذلك يكون بالبدء في تقييم الوضع الحالي ووضع خطط علمية للتطوير ولزيادة إيرادات الاتحاد، مما يضمن استدامة وتعظيم الخدمات المقدمة لجميع الأعضاء.

وأكدت النقابة، أن تلك المنهجية العلمية هي السبيل لتحقيق أهداف ملموسة يتطلع إليها جميع أعضاء اتحاد المهن الطبية، موضحة أن أاهم الأهداف التي تتطلع إليها البيطريين هي:

  • زيادة المعاشات: بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية ويحفظ كرامة الأعضاء.
  • تطوير المشروع العلاجي: لتحسين قيمة الخدمات الصحية وتوفير تغطية لائقة للأعضاء وأسرهم.
  • نمو إيرادات الاتحاد: لضمان استمرارية الدعم الاجتماعي والعلاجي المقدم للجميع.

وشددت نقابة الأطباء البيطريين على أهمية التكاتف بين النقابات الأعضاء "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، مؤكدة عن دعمها الكامل لمطالب نقابة صيادلة مصر، وخاصة مطلب رفع الحراسة عنها وحق التكليف للخريجين.

وأوضحت أن تحقيق هذه المطالب يتطلب تضافر الجهود والتواصل الفعال مع الجهات المعنية، وأن دور الجمعية العمومية يتمثل في إصدار توصيات موحدة وقوية لدعم هذا المسار.

ودعت نقابة الأطباء البيطريين كافة أعضائها إلى المشاركة المنظمة والفاعلة في الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية، لعرض رؤيتهم بشكل هادئ ومنظم، والتأكيد أن الحضور هو القوة الداعمة لتحويل رؤية التطوير المقترحة إلى واقع ملموس يخدم مستقبل الاتحاد وجميع أعضائه.

النقابة العامة للأطباء البيطريين اتحاد نقابات المهن الطبية نقابات المهن الطبية الأطباء البيطريين نقابة البيطريين زيادة المعاشات التكليف نقابة صيادلة مصر رفع الحراسة عن نقابة صيادلة مصر الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

طلاب الثانوية العامة

خبر سار لطلاب الثانوية العامة: درجاتك ستعود وستسترد رسومك

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

أطفال المنيا

مبيدات حشرية .. النيابة تكشف مفاجآت في وفاة 6 أطفال و والدهم بالمنيا

الطب 93.69% والأسنان 93.38%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية والدرجات

الطب 93.69% والأسنان 93.38%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية والدرجات

الطب 93.17% والأسنان 92.68%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والأسنان 92.68%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 .. الهندسة 95.8% والتجارة 86.2%

بالصور

بعد تضامن المهن التمثيلية معها.. وفاء عامر تتصدر التريند بإطلالاتها اللافتة

وفاء عامر
وفاء عامر
وفاء عامر

كنز غذائي.. تعرف على فوائد لحم الأخطبوط

لجم الاخطوبط
لجم الاخطوبط
لجم الاخطوبط

فستان مميز .. أصالة تتألق في الأردن بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

أصالة
أصالة
أصالة

طريقة عمل فطائر السبانخ السورية

طريقة عمل فطائر السبانخ السورية
طريقة عمل فطائر السبانخ السورية
طريقة عمل فطائر السبانخ السورية

فيديو

طارق الشناوي

عشوائية.. نقابة الموسيقيين تتخذ إجراءً ضد الناقد طارق الشناوي بسبب راغب علامة

تامر وعمرو

منزلتش صورته وهي تحت.. تامر حسني يعاتب فنانا بسبب صدارة يوتيوب.. والجمهور: يقصد عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: أيها المزايدون على مصر .. عار عليكم

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

المزيد