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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمسية غنائية.. الصور الكاملة لحفل نجوى كرم في إسطنبول

نجوى كرم
نجوى كرم

في أمسية طربية ملؤها الحيوية والحضور الآسر، التقت شمس الأغنية العربية نجوى كرم بجمهورها في مدينة إسطنبول، من على خشبة مركز مؤتمرات هاليج، وسط تفاعل واسع من الجاليات العربية المقيمة والزائرة إلى تركيا.

قدّمت نجوى باقة من أغنياتها التي لم يتوقف الحاضرون عن مشاركتها الغناء والتصفيق طوال السهرة، في مشهد يُجسّد العلاقة الفريدة التي تجمعها بجمهورها العربي من مختلف البلدان.

تنقلت خلال الحفل بين المواويل العذبة وأغنيات الدبكة المليئة بالحيوية، كما قدّمت أغنيات من ألبومها الجديد "حالة طوارئ"، لامست بها قلوب الحاضرين وسط أجواء احتفالية دافئة ولافتة.

نجوى كرم
نجوى كرم

وشاركها الحفل الفنان اللبناني آدم، حيث قدّم مجموعة من أغنياته المعروفة، وكان حضوره مكمّلًا لأمسية حملت طابعًا فنيًا متنوعًا، جمع بين الإحساس والنغمة.

ومن إسطنبول، تتوجّه نجوى كرم إلى تونس لإحياء أمسية جماهيرية ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته لعام 2025، وذلك مساء 9  أغسطس 2025، على خشبة المسرح الأثري الشهير، وسط توقّعات بحضور كثيف من جمهورها في تونس والمغرب العربي.

تواصل نجوى كرم، من خلال سلسلة حفلاتها، تثبيت مكانتها كأحد أبرز الأسماء في الساحة الغنائية العربية، بصوتها المتفرّد، وحضورها الذي يسكن قلوب جمهورها منذ عقود.

ألبوم نجوى كرم 

في منتصف شهر يونيو، طرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم باقي أغنيات ألبومها الجديد، الذي أعطته عنوان "حالة طوارئ"، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لتُكمل بذلك الصورة الكاملة لألبوم متنوّع يبرز تجدد اختياراتها الفنية بنضوج واضح.

أغاني ألبوم نجوى كرم 

وتعود نجوى كرم إلى التعاون مع عماد شمس الدين في الكلمات والألحان، في مزيج يعكس الكيمياء الفنية التي طالما ميّزت الثنائي، والتي قام بتوزيعها هادي شرارة، وميكس وماستر إيلي بربر، حيث تقول كلمات الأغنية:

بما إنّك حدا سئيل.. وما بترضى بالقليل

قلّي كيف يتقدر تسرقلي قلبي

وما بتترك دليل

عندي حالة طوارئ مش عاديي

النوم طاير من عينيي

النار ومسكتا بايديي.. ياي

الأغنية الثانية حملت عنوان "شريك قلبي"، وهي أغنية تحمل إحساسًا ناعمًا، تعاونت فيها مع إيفان نصوح في الكلمات والألحان، وواصل هادي شرارة توزيعها بأسلوبه المتجدد، فيما تولّى إيلي بربر الميكس والماستر، وتقول مقدمة الأغنية:

تعا حط إيدك عـ قلبي

قلبي إلك نصّو

جسّ النبض جسّو

حسّ اللي عم حسّو لما بشوفك قبالي

وتحت عنوان "أيّا أنا بدّك" جاءت الأغنية الثالثة، والتي تعيد نجوى كرم الشراكة مع الشاعر نزار فرنسيس، ويعود معها الملحن عماد شمس الدين، بينما حافظ التوزيع والميكس على هوية الألبوم مع هادي شرارة وإيلي بربر، وتقول كلمات المقدّمة:

قلت اللي عندي قول اللي عندك

أنا قلبي ناطر يسمع ردّك

أكتر حدا بيترك أنا وأكتر حدا بيبقى أنا

بين الأنا وبين الأنا

أيّا أنا بدّك؟

وفي لفتة تحمل الكثير من الوفاء الفني، تجدّد نجوى كرم تعاونها مع ألحان الموسيقار الدكتور طلال من خلال أغنية "وينك حبيبي"، وتقول كلمات الأغنية:

نطرتك والدنيا ليل .. لحالي وغريبة

عم يسألني الليل .. وينك حبيبي؟

اشتقت لك كتير.. وما بعرف شو بيصير .. وينك حبيبي؟

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