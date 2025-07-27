هتقلب الموازين.. واتساب يفاجيء متابعيه بميزة جديدة إليك كيفية تطبيقها

تختبر خدمة التراسل الفوري واتساب ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتعيين تذكيرات لرسائل معينة يريدون الرجوع إليها، وذلك استنادًا إلى نتائج جديدة في أحدث نسخة تجريبية.

ميزة الواتس اب

وفقًا لموقع WABetaInfo ، تتيح هذه الميزة للمستخدمين الضغط مطولًا على أي رسالة واختيار خيار "تذكير" من القائمة ثم بعد ذلك، يمكن للمستخدمين الاختيار بين ساعتين، أو 8 ساعات، أو 24 ساعة، أو مدة مخصصة، ليتم تنبيههم بعدها ليظهر رمز جرس في زاوية الرسالة للإشارة إلى ضبط التذكير.

على الجانب الآخر عند وصول تنبيه التذكير، يرى المستخدمون محتوى الرسالة، والمحادثة التي توجد فيها، ومعاينة لأي وسائط مصاحبة.

ويجب في الوقت نفسه أن تكون القدرة على جدولة تذكير برسالة أكثر ملاءمة وفعالية فعلى سبيل المثال، تمييز رسالة بنجمة أو التقاط لقطة شاشة لها على أملا في تذكر العودة إليها.

إرسال الأشعارات



يقول موقع WABetaInfo إن واتساب يختبر أيضًا طريقة لإرسال إشعارات للمستخدمين من وقت لآخر تُبرز الرسائل غير المقروءة من جهات الاتصال التي يتفاعلون معها بشكل متكرر. ويعد الهدف من ذلك هو تنبيه المستخدمين الذين يديرون محادثات متعددة وربما أغفلوا الرسالة.

تظل الميزات في الإصدار التجريبي لنظام Android في الوقت الحالي، ولا يوجد ما يشير إلى ما إذا كان سيتم تنفيذها في تحديث عام لتطبيق WhatsApp لنظام iOS أم لا