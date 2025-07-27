بتكلفة 17مليون جنيه.. .توسعة مدرسة بهنيا الثانوية التجارية بديرب نجم

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤوساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية الجارية ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي.

ومن جانبه تابع المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم انتظام سير الأعمال الإنشائية بمشروع صيانة وإنشاء جناح توسعة مدرسة بهنيا الثانوية التجارية المشتركة.

أوضح رئيس المركز أن المدرسة مقامة على مساحة ٣٨٤ م٢، وتتكون من دور أرضي وأربعة أدوار تضم ١٢ فصلًا دراسيًا، وتم الإنتهاء من صب سقف الدور الرابع، بنسبة تنفيذ بلغت ٤٠ % وبتكلفه إجمالية بلغت ١٧ مليون جنيهاً.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء وصيانة المدارس ورفع كفاءتها لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، مشيرا إلى أن متابعة المشروعات ميدانيًا تضمن سرعة الإنجاز والإلتزام بالمعايير والجودة المطلوبة لخدمة أبناء المحافظة.