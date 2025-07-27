جدول مباريات بتروجت في الدوري المصري

الأحد 27/يوليو/2025 - 04:30 م 7/27/2025 4:30:51 PM

أعلنت قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، عن مواعيد مباريات الفريق الكروي الأول بنادي بتروجت لموسم 2025-2026.

وأقيمت اليوم الأحد قرعة مسابقة الدوري الممتاز، للموسم الجديد فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

جدول مباريات بتروجت في الدوري:

الجولة الأولى:

الإسماعيلي × بتروجت

الجولة الثانية:

بتروجت × كهرباء الإسماعيلية

الجولة الثالثة:

وادي دجلة × بتروجت

الجولة الرابعة:

بتروجت × المقاولون العرب

الجولة الخامسة:

سموحة × بتروجت

الجولة السادسة:

بتروجت × البنك الأهلي

الجولة السابعة:

الجونة × بتروجت

الجولة الثامنة:

بتروجت × غزل المحلة

الجولة التاسعة:

المصري × بتروجت

الجولة العاشرة:

بتروجت × بيراميدز

الجولة الحادية عشرة:

زد × بتروجت

الجولة الثانية عشرة: بتروجت × الأهلي

الجولة الثالثة عشرة: سيراميكا كليوباترا × بتروجت

الجولة الرابعة عشرة: بتروجت × حرس الحدود

الجولة الخامسة عشرة: راحة

الجولة السادسة عشرة: الزمالك × بتروجت

الجولة السابعة عشرة: بتروجت × إنبي

الجولة الثامنة عشرة:

فاركو × بتروجت

الجولة التاسعة عشرة: بتروجت × الاتحاد السكندري

الجولة العشرون:

مودرن سبورت × بتروجت

الجولة الحادية والعشرون: بتروجت × طلائع الجيش