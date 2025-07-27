جدول مباريات بتروجت في الدوري المصري

أعلنت قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، عن مواعيد مباريات الفريق الكروي الأول بنادي بتروجت لموسم 2025-2026.
وأقيمت اليوم الأحد قرعة مسابقة الدوري الممتاز، للموسم الجديد فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.
جدول مباريات بتروجت في الدوري:
الجولة الأولى:
الإسماعيلي × بتروجت
الجولة الثانية:
بتروجت × كهرباء الإسماعيلية
الجولة الثالثة:
وادي دجلة × بتروجت
الجولة الرابعة:
بتروجت × المقاولون العرب
الجولة الخامسة:
سموحة × بتروجت
الجولة السادسة:
بتروجت × البنك الأهلي
الجولة السابعة:
الجونة × بتروجت
الجولة الثامنة:
بتروجت × غزل المحلة
الجولة التاسعة:
المصري × بتروجت
الجولة العاشرة:
بتروجت × بيراميدز
الجولة الحادية عشرة:
زد × بتروجت
الجولة الثانية عشرة: بتروجت × الأهلي
الجولة الثالثة عشرة: سيراميكا كليوباترا × بتروجت
الجولة الرابعة عشرة: بتروجت × حرس الحدود
الجولة الخامسة عشرة: راحة
الجولة السادسة عشرة: الزمالك × بتروجت
الجولة السابعة عشرة: بتروجت × إنبي
الجولة الثامنة عشرة:
فاركو × بتروجت
الجولة التاسعة عشرة: بتروجت × الاتحاد السكندري
الجولة العشرون:
مودرن سبورت × بتروجت
الجولة الحادية والعشرون: بتروجت × طلائع الجيش