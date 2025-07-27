المسلماني في السنغال: رؤية القيادة المصرية لأفريقيا امتداد لرؤية قادة الاستقلال

في ختام الجولة الأفريقية التي شملت دولاً من وسط وغرب أفريقيا قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : حين تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي طرح رؤيته لمواجهة أكبر عدوين للقارة : التصحر والإرهاب ، كما طرح أفكاره بشأن إنشاء مشروعات بنية أساسية قارية ، وتأكيد وحدة أهداف القارة السمراء في الأمن والتنمية . وهي المبادئ ذاتها التي حملها قبل عقود الزعيم جمال عبد الناصر في مصر وزعيم الاستقلال السنغالي ليوبولد سنجور وزعيم الاستقلال المالي موديبو كيتا وغيرهم من قادة التحرر الوطني .

وأضاف المسلماني في تصريحات صحفية في العاصمة السنغالية داكار قبيل عودته إلي القاهرة : إن معركتنا ضد التطرف والإرهاب الذي يهدد قارتنا ومستقبلنا هي معركتنا جميعاً ، والانتصار فيها هو انتصار للدين والحياة وحماية للمستقبل ، كما أن معركتنا ضد الفقر والمرض هي أيضاً المعركة الكبري لأفريقيا .. من أجل أن تصبح قارتنا بحق هي قارة الأمل.

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالمجهود الكبير الذي بذله وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي في هذه الزيارة المكثفة ، وعمله في إطار الدبلوماسية الشاملة .. السياسية والاقتصادية والثقافية .

يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قد شارك في الجولة الإفريقية التي قام بها وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ، والتي شملت تشاد ونيجيريا وبوركينا فاسو والنيجر ومالي والسنغال .