الاتحاد الأوروبي: يجب أن ينتقل حل الدولتين من مبدأ إلى حقيقة ملموسة

صرحت ممثلة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر نيويورك حول حل الدولتين، اليوم، الأحد، بأن المؤتمر هو "لحظة حاسمة ليس فقط للشرق الأوسط وإنما لنا جميعاً"، بحسب " العربية".

وقالت عضو المفوضية الأوروبية مسؤولة المتوسط دوبرافكا سويسك "الاتحاد الأوروبي لا يشارك فحسب، بل نحن نساهم في صياغة أجندة المنطقة"، مضيفة "نحن لا ندعو للسلام فحسب، بل نستثمر فيه من خلال الحوار مع الشركاء، وتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم جهود البناء وتعزيز قيام المؤسسات الضرورية لبناء دولة فلسطينية قابلة للحياة وديمقراطية وموحدة، كجزء من حل تفاوضي".

و تابعت: "السلام والازدهار في جوارنا المباشر يفيد أوروبا أيضاً، ويجب أن يكون هذا المؤتمر ترجمة المواقف إلى أفعال".

كذلك أردفت "نحن نعمل من أجل أن تكون إسرائيل آمنة وفلسطين حرة، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمان. يجب أن ينتقل حل الدولتين من مبدأ إلى حقيقة ملموسة".