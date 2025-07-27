بعد عشرين ساعة .. الكهرباء تدفع بفرق طوارئ وماكينات ديزل لتشغيل محطات المياه بالجيزة

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه تم الدفع بفرق طوارئ و ماكينات ديزل للعمل على اعادة التيار الكهربائي لمناطق الجيزة و الهرم و فيصل و ساقية مكى بعد انقطاع التيار بالجيزة مايقرب من عشرين ساعة نتيجة عطل الكابل الأرضي بمنطقة مترو ساقية مكي.

وأضاف المصدر ان أولويات فرق الطوارئ سرعة إعادة التيار الكهربائي لمحطات مياه الشرب لحين انتهاء إصلاح العطل بكابل الكهرباء.

وتعمل وزارة الكهرباء على إصلاح الكابل منذ العاشرة صباحا، مما دفع مهندسي المصرية لنقل الكهرباء بالعمل على تغيير جزء كبير من الكابلات الكهربائية الخاصة بمحطة محولات جزيرة الذهب، بعد محولات مستمرة للإصلاح.

وكان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تفقد موقع إصلاح عطل الكابل الأرضي أمام محطة مترو ساقية مكى بمحافظة الجيزة والذى تسبب في انقطاع التيار في بعض المناطق بمحافظة الجيزة .

وحرص الدكتور محمود عصمت على الوقوف على الواقع الفعلي لعمليات الإصلاح وازالة أسباب العطل والتأكد من سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وإعادة الكابلات التي تغذى العديد من مناطق محافظة الجيزة إلى العمل وكذلك ضمان امن واستقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي، وكانت الفرق العاملة قامت بتحديد خلل على دائرة من دوائر ال 66 ك.ف أمام مترو ساقية مكي والذي يتم العمل حاليا على إصلاحه.

ووجه الدكتور محمود عصمت باستمرار متابعة الشبكة الكهربائية على كافة الجهود، والتواجد الدائم لرؤساء الشركات ومسئولي قطاعات التشغيل والصيانة على رأس العمل، والتواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات، وسرعة الاستجابة والتحقق من إزالة سبب الشكوى، مشيرا إلى خفض نسب الأعطال وتطبيق معايير الجودة في التعامل مع العطل وخاصة فيما يتعلق بالوقت الذى استغرقته عمليات الإصلاح، موضحاً ان الشبكة الموحدة للكهرباء نجحت فى اجتياز اختبار لم تتعرض له من قبل وهو ارتفاع الاحمال الكهربائية إلى معدلات غير مسبوقة، مؤكدا على دور المواطنين فى الحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية وضمان امن وسلامة الشبكة بترشيد الاستهلاك.