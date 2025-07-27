فنون شعبية وبهجة مصرية.. انطلاق مهرجان صيف بلدنا بدمياط

استقبل الدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، نجوى كيوان مدير عام قصر ثقافة دمياط، بحضور إيمان الحصري مدير إدارة تنفيذ المشروعات؛ لبحث سبل التعاون المشترك لإطلاق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان «صيف بلدنا».

ويأتي هذا اللقاء، في إطار التعاون المثمر بين وزارتي الشباب والرياضة والثقافة؛ لإطلاق النسخة الجديدة من المهرجان الذي تنظمه وزارة الثقافة سنويًا.

مهرجان صيف بلدنا

يتضمن مهرجان صيف بلدنا، باقة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية الموجهة لجمهور المصطافين في مدينة رأس البر؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بهدف تنشيط الحراك الفني والثقافي بالمحافظة، وتعزيز الحضور المجتمعي للفنون ضمن الفضاءات الترفيهية.

ومن المقرر أن تنطلق العروض الفنية يوميًا بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر، خلال الفترة من 31 يوليو حتى 2 سبتمبر 2025، بدءًا من الساعة 7:30 مساءً.

وتشارك بالعروض، فرق الفنون الشعبية من مختلف محافظات الجمهورية، بعروض إبداعية تمزج بين التراث والابتكار، لتمنح الزوار أجواءً صيفية حافلة بالبهجة والأصالة المصرية.

وفي تصريحات مشتركة، أكد الدكتور محمد فوزي ونجوى كيوان، أن مهرجان «صيف بلدنا» يجسّد نموذجًا حيًا للتكامل بين المؤسسات الثقافية والشبابية، ويعكس حرص الدولة على تقديم محتوى فني راقٍ يليق بجمهور دمياط وزوار رأس البر، فضلًا عن دوره في تنشيط السياحة الداخلية وتعزيز الانتماء الوطني من خلال عروض تعبّر عن تنوع وغنى الثقافة المصرية.