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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المرأة المصرية.. ريادة وقيادة برؤية وطنية طموحة ..ندوة بإعلام دمياط

اعلام دمياط
اعلام دمياط
زينب الزغبي

نظم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيى، ندوة تثقيفية بعنوان: “المرأة المصرية.. ريادة وقيادة برؤية وطنية طموحة”، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بدمياط، ونقابة التمريض، وذلك في إطار إستراتيجية قطاع الإعلام الداخلي 2025-2030، الهادفة إلى تعزيز الوعي الوطني والمجتمعي لدعم جهود الدولة في مسيرة التنمية الشاملة، برعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

أكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن المرأة المصرية أصبحت شريكًا رئيسيًا في تنفيذ رؤية الدولة التنموية، وركنًا أساسيًا في تطبيق إستراتيجية تمكين المرأة 2030، بفضل الإرادة السياسية الحكيمة التي تعتبر دعم المرأة وتمكينها واجبًا وطنيًا. وأوضح أن الدولة مستمرة بخطى ثابتة في تمكين المرأة بمواقع القيادة وصنع القرار، مشيدًا بالدور الريادي للسيدة الأولى، السيدة انتصار السيسي، لرعايتها العديد من المبادرات التنموية والثقافية والاجتماعية التي تستهدف تحسين واقع المرأة وتلبية طموحاتها.

من جانبها، أشادت نجلاء درويش، نقيب التمريض بدمياط، بدور المرأة المصرية في الخطوط الأمامية خلال ثورة 30 يونيو وجائحة كورونا، حيث جسدت أسمى معاني الانتماء والوطنية، مؤكدة أن الاستثمار في تمكين المرأة يُعد ركيزة أساسية لبناء الأسرة والمجتمع.

كما أوضحت آمال عبد الجليل، المقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة بدمياط، أن رؤية مصر 2030 فتحت آفاقًا واسعة للمرأة المصرية غير مسبوقة لتولي المناصب القيادية والمشاركة في صنع السياسات العامة، كما أعربت عن تمنياتها الخالصة للدكتورة ياسمين فؤاد بالتوفيق في مهامها الجديدة كممثلة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وأشارت إلى أن ما تحقق على أرض الواقع يُعد ترجمة فعلية لتقدير القيادة السياسية لدور المرأة في بناء الدولة الحديثة.

وفي السياق ذاته، أكدت عفاف جاد، مدير مكتب “الأهرام” بدمياط وعضو المجلس القومي للمرأة أن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 أرست دعائم قوية لمشاركة المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وأسهمت في وصولها إلى نسب تمثيل غير مسبوقة في السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالإضافة إلى حضورها المشهود في السلطة القضائية. كما أشادت ببرامج التدريب الوطني، وعلى رأسها برنامج “المرأة تقود” الذي أطلقته الأكاديمية الوطنية للتدريب، لإعداد كوادر نسائية مؤهلة لصنع القرار والمشاركة الفعالة في مؤسسات الدولة.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية الإعلام الوطني في دعم قضايا المرأة وتعزيز دورها المجتمعي، كما دعت الندوة إلى أهمية المشاركة في حملة “صوتك فارق.. انزل شارك”، استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس المقبل، باعتباره استحقاقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا يعكس دور المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار.

دمياط مجمع إعلام محافظة دمياط ندوة

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