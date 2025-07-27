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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كارثة إنسانية في غزة.. ومساعدات مصرية في الطريق| ما القصة

مساعدات مصرية
مساعدات مصرية
قسم التوك شو

حذر أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، من خطورة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، واصفاً إياه بـ”الكارثي”.

أكد أن معظم حالات الوفاة حالياً ،ناتجة عن الجوع، خاصة بين الأطفال، مشيراً إلى أن نحو ٩٠٠ ألف طفل يعانون من درجات خطيرة ،من سوء التغذية.

المستشفيات خارج الخدمة والقصف مستمر

وأوضح  "الشوا،" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” ،المذاع على "قناة الحياة"، إن المستشفيات في القطاع باتت خارج الخدمة، وسط تدهور كبير في الأوضاع الصحية، وارتفاع غير مسبوق في أعداد القتلى ،نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي.

سيطرة شبه كاملة للاحتلال وازدحام سكاني خانق

وتابع أن نحو ٨٨ في المئة من مساحة قطاع غزة، أصبحت تحت سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى تركز السكان في ثلاث مناطق فقط ،لا تتجاوز مساحتها ٤٥ كيلومتراً مربعاً، ووصلت الكثافة السكانية ،إلى نحو ٤٦ ألف نسمة لكل كيلومتر مربع، وسط غياب تام للخيام والملاجئ.

أوضاع صحية خطيرة للحوامل والرضع

وكشف مدير شبكة المنظمات الدولية ، عن وجود ٤٥ ألف سيدة حامل ،يعانين من مخاطر صحية جسيمة ،بسبب نقص الغذاء، كما تعاني الأمهات المرضعات من عدم توفر الحليب للأطفال، مما يهدد حياة الآلاف من الرضع.

المساعدات المصرية تدخل غزة وتجدد الأمل

أكد "الشوا "،أن دخول شاحنات المساعدات الإنسانية من معبر العريش ،باتجاه قطاع غزة جدد الأمل لدى الفلسطينيين المنهكين ،مشيراً إلى أن آلاف العائلات تعوّل على هذه المساعدات، لتأمين الحد الأدنى من الغذاء والدواء ،في ظل الانهيار الكامل للمنظومة الصحية والخدمية.

ونوّه مدير شبكة المنظمات الدولية ،إلى الدور المصري العظيم ،في إدخال المساعدات ،لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أهمية هذا الدعم المستمر في ظل الظروف الكارثية الراهنة.

غزة مساعدات مصرية كارثة إنسانية المستشفيات القصف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

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