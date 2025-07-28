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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ثروت سويلم: أبوريدة ودياب حبايب.. ولا يوجد خلافات بينهما

رابطة الأندية
رابطة الأندية
رباب الهواري


كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، حقيقة وجود خلاف بين هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وأحمد رئيس رابطة الأندية المحترفة 
 

وقال سويلم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: لا يوجد أي خلافات بين هاني ابو ريدة وأحمد دياب "دول حبايب". 


واضاف: العلاقة بين احمد دياب وهاني ابو ريدة على افضل ما يكون وأعتقد ان الأمور ظهرت للجميع من القرعة أمس. 


وواصل: لا تأجيلات في دوري الموسم المقبل من بطولة الدوري الممتاز بأي حال من الأحوال. 

واختتم ثروت سويلم تصريحاته قائلا: لا اعتقد إن مباراة القمة المقبلة بين الاهلي والزمالك من بطولة الدوري الممتاز ستكون بالسعة الكاملة. 

رابطة الأندية دوري نايل اخبار الرياضة اخبار الدوري الاهلي

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