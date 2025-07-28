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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الكريم مصطفى يعود لتدريبات الإسماعيلي الجماعية بعد التعافي من الإصابة

الإسماعيلي
الإسماعيلي
رباب الهواري

انتظم عبد الكريم مصطفى، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، في التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد فترة غياب بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

تعافي من التهاب وتر أكيليس

وكان اللاعب قد عانى من التهابات في وتر أكيليس خلال الفترة الماضية، ما اضطره للابتعاد عن المشاركة في المران الجماعي والمباريات. وخضع عبد الكريم لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف وضعه الجهاز الطبي للفريق، ونجح من خلاله في تجاوز مرحلة الإصابة، ليصبح جاهزًا بدنيًا وفنيًا للعودة إلى صفوف الدراويش.


 

عودة اللاعب لاقت ترحيبًا كبيرًا من الجهاز الفني بقيادة المدير الفني، الذي يعوّل على إمكانيات عبد الكريم وخبراته لدعم الجبهة اليسرى في المباريات المقبلة، خاصة مع ضغط جدول الدوري واحتدام المنافسة.

إصابة عبد الرحمن محروس وبدء برنامج التأهيل

وعلى جانب آخر، تعرض عبد الرحمن محروس، حارس مرمى الفريق، إلى إصابة بشد في العضلة الضامة أثناء التدريبات. وأكد الجهاز الطبي أن الإصابة تحتاج إلى الراحة والخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي خاص لتفادي تفاقمها.


 

وقد تم وضع خطة تأهيلية للحارس الشاب تحت إشراف الطاقم الطبي للفريق، بهدف تجهيزه للعودة تدريجيًا إلى المران، مع التأكيد على أهمية عدم الاستعجال في الدفع به قبل اكتمال شفائه بشكل كامل.

استعدادات الدراويش للمباريات المقبلة

يواصل فريق الإسماعيلي استعداداته المكثفة لمبارياته القادمة في الدوري الممتاز، وسط تركيز من الجهاز الفني على الجوانب البدنية والفنية، إلى جانب الاطمئنان على الحالة الطبية للاعبين، في ظل سعي الفريق لتحقيق نتائج إيجابية وتحسين موقعه في جدول الترتيب


 

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