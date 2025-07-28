تصادم قطار بجرار زراعي في كوم حمادة بالبحيرة

شهد مركز كوم حمادة في محافظة البحيرة، منذ قليل ، حادث تصادم بين قطار وخط المناشي وجرار زراعي، وذلك أثناء عبور الجرار مزلقان قرية أبو الخاوي، مما استدعى تدخل الأجهزة المختصة لإنهاء آثار الحادث ورفع الجرار من على القضبان.

وأكدت المصادر أنه لم يسجل أي إصابات جراء الحادث، حيث تمكن سائق الجرار من القفز منه قبل التصادم.

بعد إزالة آثار الحادث، عادت حركة القطارات على خط المناشي إلى طبيعتها، مما يضمن سلامة المواطنين ويعيد انتظام المواصلات في المنطقة.

ناشد الأهالى بإنشاء مزلقان بتلك المنطقة ، لمنع حدوث اى حوادث أخرى حفاظاً على سلامة الأهالى .