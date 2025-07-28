قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم المغازي وسط قطاع غزة
عيار 21 يسجل مفاجأة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
بدون أضرار.. زلزال يضرب إيران بقوة 5 درجات ريختر جنوبًا
الهلال الأحمر الفلسطيني يطالب بتوفير ممرات آمنة لمرور المساعدات لغزة
رئيس الوزراء يتابع الاستجابات لشكاوى المواطنين في قطاعات الصحة والمرافق والأسواق
موجة الحر|.. الأرصاد والكهرباء تكشفان مفاجآت وارتفاع غير مسبوق في الأحمال
بالرقم القومي .. تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة بالمدارس بـ65 جنيه
تشغيل القطار الثاني لعودة السودانيين من القاهرة إلى أسوان.. بسعة 1000 راكب
إصابة 3 سيدات باختناق إثر نشوب حريق بشقة سكنية في البلينا بسوهاج
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
لحل الدولتين.. عشرات الوزراء في الأمم المتحدة اليوم بطلب سعودي وفرنسي
انتخابات الشيوخ تقترب.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادًا ليومي الاقتراع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

احتشاد جمهور زياد الرحباني أمام المستشفى لتشييع جثمانه

جمهور زياد الرحباني
جمهور زياد الرحباني
أحمد البهى

احتشد جمهور الفنان الراحل زياد الرحباني أمام ساحة المستشفي التي يرقد بها بمنطقة الحمراء، تمهيدًا لتشييع جثمانه خلال الساعات القليلة القادمة . 

وكان قد توفي الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني صباح السبت 26 يوليو 2025، عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مرض تليّف الكبد، وهو السبب الرئيسي الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة، وتسبب في وفاته.

تفاصيل حالته الصحية:

خلال السنوات الماضية، كان زياد يعاني بصمت من تليّف كبدي مزمن، وهو مرض يضعف قدرة الكبد على أداء وظائفه الحيوية، مثل تنقية الدم، وتصنيع البروتينات، وهضم الدهون. ومع الوقت، بدأت تظهر عليه مضاعفات خطيرة، منها:

انخفاض شديد في مناعة الجسم

تراكم السوائل في البطن

اضطرابات في ضغط الدم

إرهاق دائم وتراجع في النشاط الجسدي


رغم ذلك، كان الرحباني يرفض الخضوع للعلاج الكامل أو البقاء لفترات طويلة في المستشفيات، متمسكًا بنمط حياته الحرّ والمستقل، وهو ما جعل حالته تتفاقم تدريجيًا.

الساعات الأخيرة:

في ليلة الجمعة 25 يوليو، تعرض لوعكة صحية شديدة تمثلت في ضيق حاد في التنفس وتعب عام، فتم نقله إلى مستشفى خوري في بيروت. وعند وصوله، تبين أن مرض الكبد أثر أيضًا على عضلة القلب، وأدخل في غرفة العناية الفائقة إثر أزمة قلبية حادة.

حاول الأطباء إنعاشه، لكن بسبب تدهور حالته العامة وضعف قدرته على مقاومة الصدمة، توقفت عضلة القلب نهائيًا في صباح اليوم التالي، وأُعلن خبر وفاته رسميًا.

رغم أن السبب المباشر للوفاة هو الأزمة القلبية، فإن المرض الأساسي هو تليّف الكبد، الذي أنهك جسده على مدى سنوات، وأدى في النهاية إلى انهيار أجهزته الحيوية.


وفاة زياد كانت متوقعة طبّيًا في ظلّ حالته الحرجة، لكنها شكلت صدمة كبيرة لجمهوره، لما حمله من رمزية فنية وثقافية لا تنسى.



 

الفنان الراحل زياد الرحباني زياد الرحباني الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيهًا لـ92

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.8% والأسنان 92.6% والهندسة 89.3%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

حالة الطقس

انكسار الموجة الحارة في هذا الموعد .. وتحذير من ظواهر مناخية جديدة

تنسيق الجامعات 2025

سياسة واقتصاد 86.9% والإعلام 84.5% وألسن 84.9%.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها 2025

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها 2025

رسميًا.. إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025| الشروط والرابط

رسميًا.. إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025| الشروط والرابط

رضا عبد العال

رضا عبد العال: قرعة الدوري ظالمة وهدفها منح اللقب للأهلي

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

بنها تتبنى نموذج الجامعة المنتجة وتسعى للمساهمة في توفير الأمن الغذائي

محافظ القليوبية

خلال جولته بأبو زعبل..محافظ القليوبية: رفع كفاءة منظومة النظافة

صورة أرشيفية

مصرع نجار مسلح صعقًا بالكهرباء أثناء هدم منزل في جرجا بسوهاج

بالصور

بثلاثة محركات.. سيارة مرسيدس الجديدة بقوة 1300 حصان

مرسيدس AMG GT XX
مرسيدس AMG GT XX
مرسيدس AMG GT XX

لسعرات قليلة.. طريقة فطار البيض بالمشروم

طريقة الاومليت بالمشروم
طريقة الاومليت بالمشروم
طريقة الاومليت بالمشروم

بفستان لامع .. بوسي تخطف الأنظار بجمالها

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

ايمان عبد اللطيف

رموها في البحر.. صياد فلسـطيني يعلن وصول زجاجات طعام من المصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد