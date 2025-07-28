رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد المعامل والمراكز المتخصصة بكلية الطب.. صور

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عددًا من المعامل والمراكز الطبية المتخصصة بالكلية، وذلك في إطار حرص الجامعة على متابعة كفاءة أداء الوحدات الخدمية والبحثية وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متقدمة.

جاء بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري،

وشملت الجولة التفقدية معمل التدفق الخلوي، والذي يُعد من المعامل الرائدة على مستوى محافظة كفر الشيخ، حيث يعمل على إجراء تحاليل التصنيف المناعي الظاهري للخلايا، ويُعتبر الركيزة الأساسية في تشخيص وعلاج أمراض الدم، ومنها سرطان الدم الحاد، والأورام الليمفاوية، والأمراض المناعية.

وقد بدأ تشغيل المعمل في عام 2021، وتم اعتماده من المجلس الوطني للاعتماد في ديسمبر 2023، على أن يتم تحديد موعد الاعتماد النهائي في فبراير 2025. ويُعد الجهاز المُستخدم في المعمل هو الوحيد من نوعه بالمحافظة.

كما شملت الجولة مركز نقل الدم التابع لكلية الطب، والذي بدأ العمل به في عام 2021، ويعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لتوفير خدمات نقل الدم ومشتقاته. ويقدّم المركز خدمات التبرع العلاجي، بالإضافة إلى خدمات فصل البلازما وتصنيع مشتقات البلازما مثل PRP وFibrin Glue، والتي تُستخدم في عدد من التخصصات الجراحية الدقيقة.

واطلع رئيس جامعة كفر الشيخ خلال الجولة التفقدية على إمكانيات معمل السموم الإكلينيكية، والذي يمثل خدمة طبية علاجية مهمة للمواطنين، إذ يقوم بإجراء تحاليل السموم للمرضى المحولين من أقسام الطوارئ والمراكز الطبية المتخصصة للتأكد من وجود حالات تسمم أو تعاطي عقاقير بجرعات زائدة. كما يقدّم المعمل خدمات الكشف عن المخدرات والمواد ذات التأثير النفسي. وتم بدء تشغيل المعمل في 2021، وحصل على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد في ديسمبر 2023، وتم تحديد موعد الاعتماد النهائي في إبريل 2025.

وخلال الجولة أعرب للدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن فخره بما تمتلكه كلية الطب من معامل متقدمة تخدم العملية التعليمية والمجتمع في آنٍ واحد، مشيرًا إلى أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التميز المؤسسي من خلال دعم الكوادر الطبية بأحدث الأجهزة المعتمدة دوليًا، والتي تسهم في تقديم خدمات علاجية دقيقة، وتُعزّز من مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة.

كما أكد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه المعامل تمثل بيئة تدريبية مثالية لطلاب كلية الطب، وتُسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على مواكبة التقدم العلمي في مجالات التشخيص والعلاج، قائلًا: "نحرص على دعم طلابنا بالجانب العملي التطبيقي لتعزيز مهاراتهم الطبية والمهنية".

ومن جانبه، أشار الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن الكلية تمتلك بنية تحتية طبية متميزة، تضم عددًا من المعامل والمراكز المتخصصة التي تعمل وفق معايير الجودة العالمية، مؤكدًا أن معمل التدفق الخلوي، ومركز نقل الدم، ومعمل السموم الإكلينيكية، يمثلون إضافة حقيقية لمنظومة الرعاية الصحية بالجامعة والمحافظة.