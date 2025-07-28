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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لنشر الوعي الأثري.. ورش نحت للأطفال داخل متحف كفر الشيخ

متحف كفر الشيخ ينظم ورش تعليم النحت للأطفال
متحف كفر الشيخ ينظم ورش تعليم النحت للأطفال
محمد الاسكندرانى

نظَّم متحف كفر الشيخ، ورش تعليم النحت للأطفال، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، في إطار استئناف فعالياته الثقافية التي تستهدف نشر الوعي الأثري.

وأوضحت إدارة متحف كفر الشيخ، أن ورش تعليم النحت للأطفال، تتم بالتنسيق مع قسم التعليم بالمتحف، والذي يُعد خطة ثقافية بأعلى احترافية لإثراء ثقافة الأثر والتاريخ.
 

متحف كفر الشيخ

يُذكر أن متحف كفر الشيخ يُعد النافذة التي تسلّط الضوء على التراث الثقافي والحضاري لمحافظة كفر الشيخ، باعتبارها إحدى أهم محافظات الوجه البحري من الناحية الأثرية، حيث تحتوي على العديد من المواقع الأثرية التي ترجع إلى مختلف العصور، من أبرزها مدينتا بوتو وسخا.

وترجع فكرة إنشاء المتحف إلى عام 1992، عندما خصصت المحافظة قطعة أرض لبنائه. 

وفي عام 2017، تم توقيع بروتوكول تعاون بشأنه بين وزارة السياحة والآثار ومحافظة كفر الشيخ، وافتتحه رئيس الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس عام 2020.

ويتكوَّن المتحف من طابق واحد، يعرض مجموعة من المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في مدينة بوتو القديمة وغيرها من المواقع الأثرية بكفر الشيخ، بالإضافة إلى عرض تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة، مثل الطب البشري والبيطري والصيدلة، وكذلك بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري.

ويضم المتحف قاعات للتهيئة المرئية، والتربية المتحفية، والندوات، بالإضافة إلى مبنى للخدمات. 

متحف كفر الشيخ ينظم ورش تعليم النحت للأطفال 
متحف كفر الشيخ ينظم ورش تعليم النحت للأطفال 
متحف كفر الشيخ ينظم ورش تعليم النحت للأطفال 
متحف كفر الشيخ ورش تعليم النحت النحت تعليم النحت تعليم النحت للأطفال

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