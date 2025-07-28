إذا كنتي من محبي الصوصات المختلفة نقدم إليكِ طريقة عمل التومية السورية الأصلية (مثل المطاعم السورية)، وهي من أشهى أنواع المقبلات وتُقدّم غالباً مع الشاورما أو المشويات:



- المكونات:

2 كوب زيت نباتي (دوار الشمس أو ذرة)

½ كوب حليب بارد جداً (أو ماء مثلج إذا ترغبين في نسخة نباتية)

3 فصوص ثوم مهروس

¼ ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة خل أبيض

اختياري: ملعقة صغيرة نشا مذابة في ملعقتين ماء (لزيادة القوام)

- طريقة التحضير:

1. في الخلاط الكهربائي، ضعي الحليب البارد أو الماء + الثوم + الملح وابدئي الخفق.



2. أثناء الخلط، ابدئي في سكب الزيت تدريجيًا جدًا (مثل الخيط) حتى يبدأ الخليط في التماسك ويُشبه المايونيز.



3. أضيفي عصير الليمون والخل واستمرّي في الخفق حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.



4. إذا كنتِ تريدين قوامًا أكثر تماسكًا، يمكنكِ إضافة النشا المذابة مع الاستمرار في الخلط لمدة دقيقة إضافية.



5. تُحفظ في علبة محكمة في الثلاجة لمدة 3 إلى 5 أيام.

ملاحظات مهمة:

يجب أن يكون الزيت والحليب بدرجة حرارة الغرفة أو أقل للحصول على أفضل قوام.

يمكنك استخدام الثوم المشوي بدل الني لو كنتِ لا تحبين النكهة القوية.

لا تكثري من الليمون والخل حتى لا تصبح حامضة أكثر من اللازم.



