قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدون إصابات.. انفجار مسيرة مفخخة في أربيل
أول ظهور للسيدة فيروز في عزاء نجلها.. شاهد
الرئيس السيسي يوجه بتوطين صناعات البتروكيماويات والتعدينية.. نواب: تؤكد اهتمام الدولة بالقطاع لتحقيق التنمية.. وخطوة نحو تعميق المنتج المحلي
إصابة 10 فتيات وسائق في حادث تصادم ميكروباص بالمنوفية
الأزهر: إتاحة استخراج نتائج الثانوية بالدرجات من المناطق تيسيرًا على الطلاب
لأول مرة في تاريخها.. الشبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمالا 39400 ميجاوات
بشهادة معتمدة وفرص عمل فورية.. وزارة النقل تطلق برنامجًا تدريبيًا مجانيًا للسائقين
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة معلم مساعد علوم.. ويتيح التظلمات من الغد
الأهلي يوافق علي رحيل كوكا إلى قاسم باشا التركي
الهند تهدم منازل آلاف العائلات المسلمة الناطقة باللغة البنجالية
7 مصريين يشاركون في سباق التجديف الشاطئي في دورة الألعاب الإفريقية للمدارس بالجزائر
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى المهن الموسيقية ضد طارق الشناوي بشأن راغب علامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجبهة الوطنية ينظم مؤتمرا جماهيريا بالبحيرة دعما لمرشحه بانتخابات الشيوخ

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان   -  
عبدالرحمن سرحان

يُنظم حزب الجبهة الوطنية ، اليوم الإثنين، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة البحيرة، دعمًا لمرشح الحزب محمود يوسف لطيف، على المقعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في إطار خطة الحزب للتواصل المباشر مع المواطنين وشرح برامج مرشحيه.

ويُقام المؤتمر تحت رعاية قيادات حزب الجبهة الوطنية، وبحضور عدد من أبرز رموزه السياسية والتنظيمية، بهدف التعريف برؤية حزب الجبهة الوطنية، وبرنامجه الانتخابي، وأجندة مرشحيه لمجلس الشيوخ، وسط حضور جماهيري منتظر من أهالي محافظة البحيرة دعمًا وتأييدًا لمرشح الحزب ورغبة في التعرف على مسار حزب الجبهة الوطنية وأهدافه لخدمة الوطن والمواطن.

ويخوض محمود يوسف عبد الواحد على لطيف، انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة البحيرة، مستندًا إلى سجل مجتمعي وخدمي حافل بالمحافظة، ويتمتع بخبرة قانونية وأكاديمية، كما يرتكز برنامجه على التعبير عن رؤية الحزب وأهدافه أمام مجلس الشيوخ لبناء مصر في شتى المجالات، والتواصل مع كافة قيادات محافظة البحيرة لحل المشكلات القائمة بكافة المراكز وقراها، خاصة في ملف البنية التحتية، والعمل على دعم المزارعين وتعزيز فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا للطبيعة الخاصة التي تتمتع بها محافظة البحيرة في مجالي الزراعة والصناعة.

ويحرص حزب الجبهة الوطنية من خلال حضوره الجماهيري في مختلف المحافظات، على دعوة المواطنين إلى التواجد بقوة أمام صناديق الاقتراع يومي 4 و5 أغسطس، والتصويت لمن يرونه الأقدر على تمثيلهم والدفاع عن قضاياهم، إيمانًا بأن صوت المواطن هو القوة الحقيقية التي تصنع التغيير وتدعم استقرار الدولة وبناء مستقبلها.

حزب الجبهة الوطنية انتخابات مجلس الشيوخ 2025 المقعد الفردي البحيرة قيادات حزب الجبهة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيهًا لـ92

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025|

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.8% والأسنان 92.6% والهندسة 89.3%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025| الشروط والرابط

هل يوجد ضم مواليد في التموين 2025؟

رضا عبد العال

رضا عبد العال: قرعة الدوري ظالمة وهدفها منح اللقب للأهلي

الاهلي

اصبروا شوية.. عرض بيراميدز سبب رفض لاعب الأهلي تجديد العقد

الأسنان 93.38% والصيدلة 92.15%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية

الأسنان 93.38% والصيدلة 92.15%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية| مؤشرات

إصلاح كابلات الكهرباء بالجيزة

من المتهم الحقيقي في انقطاع الكهرباء عن الجيزة 30 ساعة؟

ترشيحاتنا

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: مصر تدعم الفلسطينيين انطلاقًا من مصلحتها الوطنية وترفض التهجير

صورة أرشيفية

فيديو يوثق كيف أقدم مشتبه به على تعمد إشعال حريق في غابات بلغاريا

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير

بن جفير يهاجم نتنياهو: أرسلوا القنابل لغزة لا المساعدات

بالصور

رينج روفر تتخلى عن الشنطة الأمامية في سيارتها الكهربائية الجديدة

رينج روفر
رينج روفر
رينج روفر

3 علامات تدل على نقص المغنيسيوم

3 علامات تدل على نقص المغنسيوم
3 علامات تدل على نقص المغنسيوم
3 علامات تدل على نقص المغنسيوم

علامات الحزن الشديد.. أحدث ظهور لفيروز في توديع نجلها زياد الرحباني

فيروز
فيروز
فيروز

رجيم الزبادى.. وفوائده لإنقاص الوزن

رجيم الزبادى
رجيم الزبادى
رجيم الزبادى

فيديو

المتهمين

حداد يلقى مادة حارقة على زوجته بالشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

المنشور

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء رجل تواطؤ رجال الشرطة مع زوجته بسبب محضر

ايمان عبد اللطيف

رموها في البحر.. صياد فلسـطيني يعلن وصول زجاجات طعام من المصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد