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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لليوم الثانى ..تعرف على الشواطئ الممنوع والمسموح النزول بها فى مرسى مطروح

ارتفاع الامواج بشواطئ مطروح
ارتفاع الامواج بشواطئ مطروح
ايمن محمود

تسبب عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، وشدة التيارات، ووجود سحب فى مياه البحر فى غلق  بعض الشواطئ  المفتوحة بمدينة مرسى مطروح  ومنطقة الساحل الشمالى .

 وتشير توقعات خبراء الطقس إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في البحر المفتوح خاصة بمناطق الأبيض وعجيبة وام الرخم  بداية من اليوم وحتي نهاية الأسبوع.

وحذرت مدينة مرسي مطروح   المواتطنين ممن النزول فى الابحر المفتوحة حفاظا على سلامتهم .

كما حدد ت مدينة  مرسي مطروح عدد من  الشواطئ الآمنة التي يمكن الاستمتاع بممارسة السباحة فيها، لحين انتهاء النوة الحالية وارتفاع الأمواج والسحب بمياه البحر وغلق بعض الشواطئ.

حيث يمكن النزول بشواطئ روميل - البنست - النخيل - بحيرة كليوباترا - الليدو - مطروح العام - الغرام - علم الروم " .

من ناحية اخرى وفى في إطار مبادرة "أنا الراقي بأخلاقي"، واصلت منطقة مطروح الأزهرية برعاية الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، بالتعاون مع المركز الاستكشافي بمطروح، فعاليات مبادرة "قطاراتنا مرآة حياتنا" الهادفة إلى غرس قيم الحفاظ على الممتلكات العامة والتوعية بأهمية القطارات كوسيلة نقل حيوية.

قادت الدكتورة رحاب الطاهر، مدير المركز الاستكشافي بمطروح، جهود التعاون المثمر بين الجانبين.

شهد هذا التعاون تنظيم ورشة عمل تفاعلية لرواد المركز من الأطفال، أشرفت عليها هالة سعيد، مدير إدارة الجودة ومنسق المبادرة بمنطقة مطروح الأزهرية، وإلهام جلال، مسؤول الإعلام بالمنطقة الأزهرية.

ركزت الورشة على توعية الأطفال بأهمية الحفاظ على المرافق العامة، خاصةً القطارات، وتجنب أي أعمال تخريبية و تم ذلك بأسلوب مبتكر وجذاب من خلال نماذج محاكاة لقصص وأحداث واقعية عايشها الأطفال أو يمكن أن يتعرضوا لها.

كما تضمنت الورشة تدريب الأطفال على كيفية التعامل مع المواقف التي قد تشهد تخريبًا للممتلكات العامة، وكيفية تقديم النصح والإرشاد لزملائهم ممن قد يقومون بمثل هذه الأفعال غير الأخلاقية.

تهدف هذه الورش التثقيفية إلى بناء جيل واعٍ ومسؤول يدرك قيمة الممتلكات العامة ودورها في خدمة المجتمع، ويعمل على صيانتها والحفاظ عليها كجزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

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