قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: تهجير الفلسطينيين سيؤدي إلى تفريغ فكرة حل الدولتين
الرئيس السيسي: أوجه نداءً للجميع ببذل أقصى جهد لوقف الحرب في قطاع غزة
آن للحرب أن تنتهي..الرئيس السيسي: الظروف داخل غزة أصبحت مأساوية والوضع لا يطاق
الرئيس السيسي: قطاع غزة يحتاج من 600 إلى 700 شاحنة مساعدات يوميا
بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي حول الأوضاع في غزة
بحضور وزير الشباب.. تدشين مبادرة وطن بلا سموم لمكافحة الإدمان
الواحدة بـ50 ألف جنيه.. حكاية أغلى مانجو فى العالم
هدفنا وقف الحرب.. الرئيس السيسي: عدد كبير من شاحنات المساعدات جاهزة لدخول غزة
الرئيس السيسى: لا يمكن منع دخول المساعدات للأشقاء بغزة من خلال معبر رفح
القاهرة وبكين.. تحالف اقتصادي يصوغ خريطة النفوذ الجديد
الرئيس السيسي: أوجه نداء خاص للرئيس ترامب لأنه هو القادر على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أربع مباريات دولية لسيدات الطائرة بمعسكر سلوفينيا استعدادًا لبطولة العالم في تايلاند

منتخب مصر
منتخب مصر
القسم الرياضي

انتظم المنتخب الأول للكرة الطائرة للسيدات في معسكره الدولي المقام حاليًا في سلوفينيا، ضمن الاستعدادات لخوض منافسات بطولة العالم للسيدات، المقررة إقامتها في تايلاند عام 2025.

ومن المقرر أن يخوض منتخب سيدات الفراعنة أربع مباريات دولية ودية خلال فترة المعسكر أمام منتخبات كرواتيا، والمجر، وأستراليا، وأمريكا (ألاسكا)، وذلك بهدف تجهيز جميع العناصر الدولية فنيًا وبدنيًا للبطولة المرتقبة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للسيدات كلًا من:
دانا شوقي، هنا تامر، داليا المرشدي، آية خالد، ندى مرجان، مي غزال، تقي مدحت، نور ياسين، سارة أمين، سابين عابد، مريم متولي، ندى معوض، حبيبة زعتر، ندى وليد.

بينما يتكوّن الجهاز الفني من:
عماد نوار مديرًا فنيًا، سيد طه مدربًا عامًا، سُمية ناجح أخصائية علاج طبيعي، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا تقنيًا.

من جانبه، أكد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن مشاركة منتخب السيدات في المعسكر الدولي بسلوفينيا وخوض أربع مباريات ودية دولية يُمثل أفضل إعداد للمنتخب قبل المشاركة في بطولة العالم المقبلة بتايلاند.

وأشاد رئيس الاتحاد بالحالة الفنية والبدنية للاعبات خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن التركيز والانضباط هما السمتان الأبرز لهؤلاء اللاعبات، وهو ما يمنحنا الثقة في إمكانية تحقيق نتائج إيجابية في البطولة العالمية.

منتخب مصر منتخب السديات منتخب مصر لكرة الطائرة بطولة العالم لكرة الطائرة اتحاد كرة الطائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيهًا لـ92

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025|

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم

رسميًا.. إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025| الشروط والرابط

هل يوجد ضم مواليد في التموين 2025؟

الأسنان 93.38% والصيدلة 92.15%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية

الأسنان 93.38% والصيدلة 92.15%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية| مؤشرات

إصلاح كابلات الكهرباء بالجيزة

من المتهم الحقيقي في انقطاع الكهرباء عن الجيزة 30 ساعة؟

تنسيق الجامعات 2025

رابط التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

امام عاشور

إمام عاشور يثير الجدل برسالة غامضة على إنستجرام.. ماذا يقصد؟

حالة الطقس

موعد انتهاء موجة الصهد الشديدة بمصر.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات

ترشيحاتنا

الطب 79% والأسنان 77%.. مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2025

الطب 79% والأسنان 77%.. مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2025

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

بالصور

بفستان ملون.. بشرى تخطف الأنظار بلوك جديد

\بفستان ملون.. بشرى تخطف الانظار بلوك جديد
\بفستان ملون.. بشرى تخطف الانظار بلوك جديد
\بفستان ملون.. بشرى تخطف الانظار بلوك جديد

حكاية المهندسة نورزاد والوفاة الصادمة .. وأول رد من الصحة

المهندسة نورزاد
المهندسة نورزاد
المهندسة نورزاد

مشروب يساعد على خفض ضغط الدم و يحمي من جلطات القلب

مشروب يساعد على خفض ضغط الدم و يحمى من جلطات القلب
مشروب يساعد على خفض ضغط الدم و يحمى من جلطات القلب
مشروب يساعد على خفض ضغط الدم و يحمى من جلطات القلب

بـ 3 مقاعد فقط.. شاهد سيارة ماكلارين لانزانتي الخارقة

لانزانتي
لانزانتي
لانزانتي

فيديو

المتهمين

حداد يلقى مادة حارقة على زوجته بالشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

المنشور

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء رجل تواطؤ رجال الشرطة مع زوجته بسبب محضر

ايمان عبد اللطيف

رموها في البحر.. صياد فلسـطيني يعلن وصول زجاجات طعام من المصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد