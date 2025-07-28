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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصير حسين الشحات من الاستمرار في الأهلي.. تفاصيل

حسين الشحات
حسين الشحات
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن مصير لاعب النادي الأهلي حسين الشحات من الاستمرار في القلعة الحمراء بعد انتهاء عقده.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “حسين الشحات عقده ينتهي بنهاية الموسم الجديد ولا يوجد نية حتى الآن لتجديد عقده أو زيادة راتبه خاصة أنه يحصل على راتب الفئة الأولى وسيتم تقييمه نهاية الموسم”

من جانب آخر، كشف حسين الشحات لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، عن كلمات خاصة تلقاها من الراحل إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق.

وقال حسين الشحات في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "أبويا الله يرحمه كان بيتكلم معايا كويس ودايما يشيد بيا سواء بعد التمرين أو بعد الماتشات.. الكابتن إيهاب جلال الله يرحمه كان بيقولي صدق دايما إنك لاعب كبير وتلعب على أي حد في مكانك، ودي أكتر جملة عمري ما نسيتها ولا هنساها".

وتابع: “أقرب مدرب ليا؟ بالنسبة ليا بحب انفذ المطلوب مني وعلشان كدة ربنا بيكرمني مع أي مدرب ومعنديش مفهوم مدرب مقرب ليا، لأن كل مدرب ليه أسلوبه الخاص”.

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