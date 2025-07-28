عمري مانسيتها.. حسين الشحات يكشف عن نصيحة إيهاب جلال

كشف حسين الشحات لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، عن كلمات خاصة تلقاها من الراحل إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق.

وقال حسين الشحات في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "أبويا الله يرحمه كان بيتكلم معايا كويس ودايما يشيد بيا سواء بعد التمرين أو بعد الماتشات.. الكابتن إيهاب جلال الله يرحمه كان بيقولي صدق دايما إنك لاعب كبير وتلعب على أي حد في مكانك، ودي أكتر جملة عمري ما نسيتها ولا هنساها".

وتابع: “أقرب مدرب ليا؟ بالنسبة ليا بحب انفذ المطلوب مني وعلشان كدة ربنا بيكرمني مع أي مدرب ومعنديش مفهوم مدرب مقرب ليا، لأن كل مدرب ليه أسلوبه الخاص”.